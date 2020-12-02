Десять немовлят загинули у пожежі в індійській лікарні

Десятеро немовлят загинули в суботу, 9 січня, під час пожежі у реанімаційному відділенні державної лікарні на заході Індії. Немовлятам було від кількох днів до трьох місяців, передає інформагентство dpa. Семеро немовлят померли внаслідок задухи димом, а троє - від опікових травм, помідомили у міністерстві охорони здоров'я штату Махараштра.

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Всього ж у момент пожежі у відділенні для хворих немовлят було 17 дітей. Семеро з них врятував персонал лікарні.

Уряд наказав розслідувати обставини трагедії та перевірити усі відділення для новонароджених у штаті. За попередніми даними, пожежа могла спалахнути внаслідок короткого замикання. Як розповів персонал лікарні, палата швидко наповнилася великою кількістю чорного диму. Сім'ям усіх жертв виплатять компенсацію по 6,8 тисяч доларів.