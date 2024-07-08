Дешева нерухомість у Європі: як не вскочити в халепу?

У різних країнах Європи є нерухомість, яка продається за безцінь. Придбати її може кожен. Які ризики чекають на нових власників?

На перший погляд, доволі скромне місто Йотене, з його блоковими багатоквартирними будинками, навряд чи схоже на класичну мрію шведів про власний червоний дерев'яний будиночок. Однак це містечко з населенням 5000 осіб на південному заході Швеції нині приваблює неймовірно низькими цінами на землю та нерухомість - ділянки тут продаються менш ніж за одну шведську крону (близько десяти центів) за квадратний метр. За 150 квадратних метрів - такою є середня площа будинку на одну родину - покупцеві доведеться заплатити менш ніж 15 євро. Ця надзвичайно вигідна ціна поширюється на 30 ділянок, які тривалий час були занедбані. Десятиліттями ніхто не виявляв до них інтересу, попри те, що містечко розташоване поруч із відомим озером Венерн.

Своєю акцією з продажу нерухомості фактично за безцінь місцева влада хоче залучити покупців і пожвавити регіон, у якому залишається дедалі менше жителів. Щоправда, є одна умова: у разі купівлі ділянки новий власник зобов'язується побудувати на ній житло протягом двох років. Попри украй низьку ціну, спочатку нерухомість у Йотене продавалася досить повільно. Однак ролик у Tiktok, що став вірусним, а також численні повідомлення англомовних ЗМІ спричинили справжній бум - до влади шведського містечка посипалися запити з усього світу від охочих придбати нерухомість. "У нас є зацікавлені особи з Європи, Азії - особливо з Індії та Пакистану, - а також зі США, Австралії та навіть Південної Америки", - сказав мер Йотене Йоганн Манссон. Наразі продаж ділянок призупинено, але на початку серпня його відновлять, і на аукціоні можна буде придбати решту нерухомості.

Власник отримує ключі від власного житла Фото: Sebastian Rau/photothek.de/IMAGO

Куди поділися місцеві жителі?

Місто Йотене у Швеції демонструє тенденцію, яка спостерігається в Європі вже кілька десятиліть. Молоді люди виїжджають із сільської місцевості, тому що там часто надто мало роботи, а міста видаються більш привабливим місцем для життя. Це призводить до того, що інфраструктура там слабшає. За допомогою програм ЄС, окремих ініціатив або маркетингових кампаній населених пунктів, як-от у шведському Йотене, влада намагається розірвати це порочне коло і не допустити, щоб сільські райони зовсім спорожніли.

На думку експертів, тенденція до урбанізації в Європі триватиме. За даними Європейської Комісії, до 2050 року рівень урбанізації зросте до 83,7 відсотка. Наразі близько 74 відсотків жителів ЄС живуть у маленьких і великих містах.

"Будинок за один євро" в Італії

В Італії з 2008 року можна придбати нерухомість за невеликі гроші. Торги за виставлене на аукціоні житло починаються з символічного одного євро, у підсумку будинки в основному продаються за кілька тисяч євро. Близько 50 муніципалітетів пропонують житло фактично за копійки - так звані "Casa a un Euro" (будинки за один євро) - задля відродження занедбаних регіонів. Об'єкти, що гостро потребують ремонту, розташовані, наприклад, у Тоскані, Сицилії та Апулії.

Однак і тут покупці часто укладають договір із місцевою владою, що зобов'язує їх відремонтувати нерухомість у найближчі роки. Подекуди місцева влада також вимагає, щоб покупець сам жив у цьому будинку, а не здавав його в оренду, наприклад, на час відпустки. Але оскільки деякі об'єкти нерухомості занепали, витрати на їхній ремонт високі.

Покинуте житло в Апулії, Італія Фото: Josef Puchinger/imageBROKER/picture alliance

Утім, той, кого це не лякає, може, крім комерційних порталів або місцевих сайтів, знайти нерухомість через некомерційні ініціативи. Наприклад, "Streetto" - асоціація молодих людей, які хочуть відродити історичний центр міста Каммарата на Сицилії. Зараз, як вони пишуть на своєму сайті, вони шукають людей, які хотіли б узяти активну участь у цьому і привнести "свіжий вітер і нову вібрацію" на старі вулички.

Нерухомість за безцінь - не обман?

Після возз'єднання Німеччини 1990 року здебільшого із сільських районів у центральній та східній частинах країни масово виїжджали місцеві жителі, переїжджаючи до міст, що продовжували зростати. Однак уже через кілька років ця тенденція, схоже, змінилася. Так, люди віком від 30 до 49 років разом із дітьми дедалі частіше повертаються до сільської місцевості, зазначається в дослідженні Берлінського інституту народонаселення та розвитку, опублікованому у вересні 2023 року. Коронавірус і можливість працювати з дому ще більше підсилили цей тренд.

Однак і в Німеччині, як і раніше, можна знайти вигідні пропозиції з продажу житла. Хоча тут немає аналогів італійським будинкам за один євро або дешевій нерухомості у Швеції, але, за даними порталу комерційної нерухомості Immoscout, житло в Німеччині, як і раніше, можна придбати всього за кілька тисяч євро. Наприклад, фахверковий будинок у Вурцені, що в Саксонії, продається на аукціоні за ціною від 6200 євро, а в Бобричі, що в цій же федеральній землі, - від 9200 євро.

Занедбаний будинок в одному з міст на сході Німеччини(Spezialbild) Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Читайте також: Оренда житла в Німеччині: дефіцит закінчиться не скоро

Для тих, кого цікавить нерухомість, яка взагалі нічого не коштує, у Німеччині теж дещо є. Це об'єкти чи земельні ділянки, які нікому не належать, наприклад, тому, що власник добровільно відмовився від них, а інших зацікавлених осіб не знайшлося. За даними міністерства фінансів федеральної землі Рейнланд-Пфальц, у західній Німеччині налічується близько 1200 покинутих об'єктів нерухомості (станом на 2020 рік). Однак до придбання такої нерухомості потрібно підходити з великою обережністю, тому що нічого не варте, на перший погляд, житло може виявитися невиплаченою іпотекою. А отже, борг за нею переходить до наступного власника і обійдеться йому у величезну суму.