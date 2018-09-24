Der Spiegel: Кріштіану Роналду звинувачують у зґвалтуванні

Американка Катрін Майорга звинуватила відомого футболіста Кріштіану Роналду у зґвалтуванні, яке, за її словами, відбулося у 2009 році в Лас-Вегасі. Про це повідомляє видання Der Spiegel у п'ятницю, 28 вересня.

Жінка заявила, що Роналду заплатив 375 тисяч доларів за те, щоб вона не розголошувала подій тієї ночі. Адвокат Майорги, як пише видання, подав цивільний позов до суду в американському штаті Невада. За даними Der Spiegel, захисник Майорги спирається на документ, який описує зґвалтування, і де зокрема зазначається, що вона багато разів просила Роналду зупинитися. Натомість футболіст заперечує звинувачення і стверджує, що секс відбувся за обопільною згодою.

Історія з Роналду вже описувалася ресурсом Football Leaks. Адвокат Роналду назвав тодішню публікацію у ЗМІ такою, що порушує права футболіста.

Звинувачення проти багатьох світових знаменитостей впродовж останнього року суттєво почастішали через рух #MeToo, який заохотив багатьох жінок висловитися щодо домагань, яких вони зазнали. Нещодавно до ув'язнення за зґвалтування було засуджено відомого американського актора і коміка Білла Косбі.