Депутата Київради від "Слуги народу" спіймали на хабарі в понад мільйон гривень

Депутата Київської міської ради від фракції "Слуга Народу" Владислава Трубіцина затримали під час отримання хабаря в 1,26 мільйона гривень. Про це повідомляє агентство "Українські новини" у середу, 9 лютого.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила у Facebook про затримання депутата, але не назвала його імені.





"Слідство встановило, що депутат Київради у змові зі своїм помічником, директором КП та заступниками директорів двох КП та наближеної до депутата особи, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній та забезпечення безперешкодного використання цих точок", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією САП, учасники схеми просили надати за їхні послуги 1,39 мільйона гривень на рік. За повідомленнями ЗМІ, Владислав Трубіцин близький до голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Інформація про затримання Владислава Трубіцина з’явилася увечері середи, 9 лютого. Деякі ЗМІ повідомляли, що депутат спочатку втік на авто від детективів НАБУ та САП під час операції. У НАБУ однак згодом повідомили, що депутата та інших викритих осіб затримали і вирішують питання про підозру.

Владиславу Трубіцину 38 років. У 2020 році він став п'ятим номером в списку політичної партії "Слуга Народу" на виборах до Київської міської ради. На сайті фонду "Культурні новації", засновником якого є Трубіцин, депутата називають "підприємцем, букіністом та меценатом".

Це вже не перший за останній час корупційний скандал із представниками "Слуги народу". Наприкінці січня депутата Сергія Кузьміних викрили під час отримання хабаря у пів мільйона гривень. НАБУ оголосило депутата в розшук, адже він переховувався. 7 лютого депутата затримали.

Вищий антикорупційний суд призначив засідання з розгляду питання щодо обрання запобіжного заходу Сергію Кузьміних на 11 лютого.