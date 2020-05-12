Денис Шмигаль сподівається на протекцію й підтримку Берліна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається на широку підтримку з боку Німеччини. Про свої очікування Шмигаль розповів у інтерв'ю німецькому ділову виданню Handelsblatt, оприлюдненому в вівторок, 12 травня.

"Ми розраховуємо на допомогу в протидії коронавірусній кризі та підтримку в реалізації наших структурних реформ, - визнав керівник українського Кабміну в розмові з журналістом Handelsblatt. - А ще сподіваємося, що Німеччина підтримуватиме нас під час переговорів зі Світовим банком, ЄБРР (Європейський банк реконструкції і розвитку. - Ред.) та ЄІБ (Європейський інвестиційний банк. - Ред.), а також, звісно, з Європейською Комісією, яка ще в квітні схвалила виділення (Україні. - Ред.) 1,4 мільярда євро", - поділився надією українських урядовців Шмигаль.

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Він також запевнив, що український уряд "дуже вдячний" німецькій стороні за вже надану підтримку під час переговорів з ЄС та міжнародними фінансовими організаціями.

Кредит для середнього бізнесу від KfW і курс санкцій

Окремо Шмигаль згадав і сподівання отримати кредит від Німецького державного банку розвитку (KfW) на суму 150 мільйонів євро для підтримки середнього бізнесу в Україні, щоб пом'якшити наслідки від спричиненої коронавірусом кризи.

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Очільник українського уряду також подякував Берліну за підтримку позиції Києва в питанні анексії Росією українського півострова Крим та за спроби досягти політичного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. "Наше прохання до Німеччини, щоб вона й надалі утримувала курс санкцій проти Росії в Європі та продовжувала активну політику задля миру на Сході України та відновлення територіальної цілісності нашої країни", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше цього дня відбулися відеоперемовини між канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) та Денисом Шмигалем.

У відомстві канцлерки нагадали, що Німеччина є одним з найважливіших економічних партнерів України: обсяг двосторонньої торгівлі становив у 2019 році 7,8 мільярда євро. В Україні працюють близько двох тисяч німецьких компаній. З 2014 року Німеччина надала Україні допомогу на загальну суму близько 1,2 мільярда євро. У 2019 році ФРН була також найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні в рамках двосторонніх відносин, нагадали в Берліні.