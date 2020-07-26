COVID-19 в Україні: 807 нових випадків, МОЗ змінив протоколи лікування

В Україні станом на ранок понеділка, 27 липня, зафіксовано 807 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, 11 людей із числа раніше захворілих померли, 315 - одужали, повідомив міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов. За словами Степанова, за минулу добу захворіли 65 дітей і 43 медики, госпіталізовано 161 людину, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (120), Івано-Франківській (96), Рівненській (78) областях та в Києві (70). Загалом кількість інфікованих від початку пандемії на ранок 27 липня перевищила 65,6 тисячі людей, одужали - 36,1 тисячі, померли від коронавірусної хвороби 1616 людей. Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 27918 людей.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 920 нових захворілих на COVID-19 за добу, 15 людей із числа раніше захворілих померли, 310 одужали. 25 липня повідомлялося про 1106 нових інфікованих, 24 липня - про 972 захворілих, 23 липня - про 856, 22 липня - про 829 нових випадків, 21 липня було 673 нових захворілих на COVID-19.

МОЗ змінив протокол лікування COVID-19

Як повідомив 26 липня глава МОЗ Максим Степанов, відомство затвердило чергові зміни в протокол лікування COVID-19.

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"Був доданий препарат "Дексаметазон" із чітким визначенням "Для використання тільки для киснезалежних пацієнтів у важкому стані". Також новими змінами розширено застосування препарату "Ремдесивір", а використання "Лопінавіру" і "Ритонавіру" повністю виключено", - йдеться у повідомленні на сторінці МОЗ у соцмережі Facebook. Також внесено зміни до застосування гідроксихлорохіну - відтепер "його можна використовувати при середньому ступені тяжкості захворювання і тільки для лікування дорослих".