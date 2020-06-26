COVID-19: ФРН виділить 500 мільйонів євро на ноутбуки для школярів

Німецький уряд вирішив виділити 500 мільйонів євро для забезпечення шкіл ноутбуками і планшетами, якішколярі могли б позичати для дистанційного навчання. Про досягнення відповідної угоди з урядами федеральних земель ФРН повідомила у п'ятницю, 3 липня, міністерка освіти Аня Карлічек (Anja Karliczek).

За словами Карлічек, ці кошти підуть не лише на придбання самого обладнання, але також на створення, утримання та розвиток школами освітніх онлайн-продуктів.

Домашнє навчання доступне не для всіх

Епідемія COVID-19 у Німеччині продемонструвала, що домашнє навчання за допомогою онлайн-інструментів виявилося недоступним для тих школярів, які не мають вдома необхідного обладнання. Саме цю проблему й покликаний вирішити спільний крок уряду ФРН та федеральних земель.

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Водночас речниця фракції Зелених у Бундестазі з освітніх питань Марґіт Штумпп (Margit Stumpp) заявила, що забезпечення необхідним обладнанням може бути хіба що першим кроком у створенні належних умов для онлайн-освіти. За її словами, школи потребують "технічного, організаційного та педагогічного фундаменту" для такої форми навчання.

Цифровий шкільний пакт

Також з цією метою, за словами Штумпп, мають більш гнучко використовуватись кошти з так званого Цифрового шкільного пакту. Це фінансування має бути краще врегульовано і покривати, наприклад, і технічну підтримку шкільної IT-інфраструктури, вважає депутатка.

Цифровий шкільний пакт загальним обсягом у п'ять мільярдів євро набув чинності більше п'яти років тому. За його допомогою уряд ФРН прагне підтримати федеральні землі у діджиталізації шкіл. Втім, як зазначають деякі критики, передбачені пактом кошти поки що майже не використовуються школами.