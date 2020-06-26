 COVID-19: ФРН виділить 500 мільйонів євро на ноутбуки для школярів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2020

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COVID-19: ФРН виділить 500 мільйонів євро на ноутбуки для школярів

Уряд Німеччини погодив виділення 500 мільйонів євро на ноутбуки та планшети для школярів, які не мають їх вдома, а тому не можуть навчатися дистанційно.

Багатьом німецьким школярам дистанційне навчання не доступне через брак комп'ютерів чи планшетів

Багатьом німецьким школярам дистанційне навчання не доступне через брак комп'ютерів чи планшетів

Німецький уряд вирішив виділити 500 мільйонів євро для забезпечення шкіл ноутбуками і планшетами, якішколярі могли б позичати для дистанційного навчання.   Про досягнення відповідної угоди з урядами федеральних земель ФРН повідомила у п'ятницю, 3 липня, міністерка освіти Аня Карлічек (Anja Karliczek).

За словами Карлічек, ці кошти підуть не лише на придбання самого обладнання, але також на створення, утримання та розвиток школами освітніх онлайн-продуктів.

Домашнє навчання доступне не для всіх

Епідемія COVID-19 у Німеччині продемонструвала, що домашнє навчання за допомогою онлайн-інструментів виявилося недоступним для тих школярів, які не мають вдома необхідного обладнання. Саме цю проблему й покликаний вирішити спільний крок уряду ФРН та федеральних земель.

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Водночас речниця фракції Зелених у Бундестазі з освітніх питань Марґіт Штумпп (Margit Stumpp) заявила, що забезпечення необхідним обладнанням може бути хіба що першим кроком у створенні належних умов для онлайн-освіти. За її словами, школи потребують "технічного, організаційного та педагогічного фундаменту" для такої форми навчання.

Цифровий шкільний пакт

Також з цією метою, за словами Штумпп, мають більш гнучко використовуватись кошти з так званого Цифрового шкільного пакту. Це фінансування має бути краще врегульовано і покривати, наприклад, і технічну підтримку шкільної IT-інфраструктури, вважає депутатка.

Цифровий шкільний пакт загальним обсягом у п'ять мільярдів євро набув чинності більше п'яти років тому. За його допомогою уряд ФРН прагне підтримати федеральні землі у діджиталізації шкіл. Втім, як зазначають деякі критики, передбачені пактом кошти поки що майже не використовуються школами.

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