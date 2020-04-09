COVID-19: у Росії зафіксовано більше 10 тисяч випадків

У Росії в четвер, 9 квітня, офіційно підтвердили 10 131 випадок інфікування новим коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19. З них 76 людей померли, а 698 одужали. За останню добу виявили 1459 нових випадків інфікування. Про це повідомляється на сайті штабу РФ з боротьби з новим коронавірусом.

Найбільше підтверджених заражень зафіксували у Москві (6698 випадків) та Московській області (748 випадків). Найменше у Магаданській області (один випадок) та республіці Карелія (два випадки).

Як повідомлялося, з 30 березня по 5 квітня в Росії оголосили "неробочий тиждень" зі збереженням заробітної плати. Потім президент РФ Володимир Путін продовжив цей режим до кінця квітня з такими ж умовами.

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