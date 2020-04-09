 COVID-19: у Росії зафіксовано більше 10 тисяч випадків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2020

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Новини

COVID-19: у Росії зафіксовано більше 10 тисяч випадків

У Росії офіційно підтвердили більше 10 тисяч випадків інфікування новим коронавірусом. За останню добу виявили 1459 нових заражень. З них - 857 в Москві та 200 у Підмосков'ї.

Дезінфекція вулиць Москви через новий коронавірус

Дезінфекція вулиць Москви через новий коронавірус

У Росії в четвер, 9 квітня, офіційно підтвердили 10 131 випадок інфікування  новим коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19. З них 76 людей померли, а 698 одужали. За останню добу виявили 1459 нових випадків інфікування. Про це повідомляється на сайті штабу РФ з боротьби з новим коронавірусом.

Найбільше підтверджених заражень зафіксували у Москві (6698 випадків) та Московській області (748 випадків). Найменше у Магаданській області (один випадок) та республіці Карелія (два випадки).

Як повідомлялося, з 30 березня по 5 квітня в Росії оголосили "неробочий тиждень" зі збереженням заробітної плати. Потім президент РФ Володимир Путін продовжив  цей режим до кінця квітня з такими ж умовами.

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