COVID-19: у Росії зафіксовано більше 10 тисяч випадків

У Росії офіційно підтвердили більше 10 тисяч випадків інфікування новим коронавірусом. За останню добу виявили 1459 нових заражень. З них - 857 в Москві та 200 у Підмосков'ї.
У Росії в четвер, 9 квітня, офіційно підтвердили 10 131 випадок інфікування новим коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19. З них 76 людей померли, а 698 одужали. За останню добу виявили 1459 нових випадків інфікування. Про це повідомляється на сайті штабу РФ з боротьби з новим коронавірусом.
Найбільше підтверджених заражень зафіксували у Москві (6698 випадків) та Московській області (748 випадків). Найменше у Магаданській області (один випадок) та республіці Карелія (два випадки).
Як повідомлялося, з 30 березня по 5 квітня в Росії оголосили "неробочий тиждень" зі збереженням заробітної плати. Потім президент РФ Володимир Путін продовжив цей режим до кінця квітня з такими ж умовами.
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