COVID-19: У кількох містах ФРН протестували проти карантинних обмежень

Одразу в кількох містах Німеччини тисячі людей вийшли в суботу, 9 травня, на демонстрацію проти обмежень, запроваджених для протидії стрімкому поширенню коронавірусу. Мирні акції протесту відбулися зокрема в Берліні, Мюнхені, Франкфурті-на-Майні та в Штутгарті, передає агенція новин dpa.

Найчисельнішою акцією стала демонстрація в Штутгарті. Тут на вулиці вийшло багато тисяч мітингарів. У місцевій поліції повідомили журналістам, що захід зібрав чимало людей, хоч і не надали точної інформації про кількість учасників. Раніше міська влада обмежила максимальну допустиму кількість учасників такої акції 10 тисячами.

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Організатором заходу виступила громадська ініціатива "Інакомислення". Тим часом критики побоюються, що акція може привабити до себе прихильників теорій змови та правих популістів. У поліції повідомили, що в більшості випадків учасники дотримувалися протиепідемічних обмежень, зокрема щодо дотримання мінімальної дистанції.

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Затримання в Берліні

Тим часом під час акції в центрі Берліна поліція затримала кілька десятків учасників за недотримання необхідних правил. Ця демонстрація, що зібрала кілька сотень осіб, не була санкціонована владою. За словами речника столичної поліції, правоохоронці провели затримання насамперед для встановлення особи окремих учасників. Попри постійні заклики правоохоронців, що лунали з гучномовців, учасники берлінської акції ігнорували правила щодо дотримання мінімальної дистанції. Крім того, нині в Берліні дозволяється збиратися в одному місці до 50 осіб.

Аналогічна демонстрація відбулася й на центральній площі Мюнхена Марієнплатц. Тут зібралося близько трьох тисяч противників карантинних обмежень. За словами поліції, організатори повідомляли заздалегідь про проведення цієї акції, однак лише для 80 осіб. Утім, цю акцію дозволили провести. Демонстрація проходила мирно.

Ще понад 500 людей вийшло на вулиці в Франкфурті-на-Майні. Вони пройшлися центром міста, несучи транспаранти з написами "Зніміть намордник", "Опір", "Приєднуйтесь". Згідно з даними поліції, ця акція була несанкціонованою. Місцями порушувалися також приписи щодо мінімальної відстані в 1,5 метра. Попри це поліція не стала розганяти акцію.