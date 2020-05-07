COVID-19: У кількох містах ФРН протестували проти карантинних обмежень
Акції протесту проти запроваджених у зв'язку з пандемією COVID-19 карантинних обмежень відбулися одразу в кількох німецьких містах. На вулиці вийшли тисячі мітингарів.
Учасники акції в Берліні
Одразу в кількох містах Німеччини тисячі людей вийшли в суботу, 9 травня, на демонстрацію проти обмежень, запроваджених для протидії стрімкому поширенню коронавірусу. Мирні акції протесту відбулися зокрема в Берліні, Мюнхені, Франкфурті-на-Майні та в Штутгарті, передає агенція новин dpa.
Найчисельнішою акцією стала демонстрація в Штутгарті. Тут на вулиці вийшло багато тисяч мітингарів. У місцевій поліції повідомили журналістам, що захід зібрав чимало людей, хоч і не надали точної інформації про кількість учасників. Раніше міська влада обмежила максимальну допустиму кількість учасників такої акції 10 тисячами.
Організатором заходу виступила громадська ініціатива "Інакомислення". Тим часом критики побоюються, що акція може привабити до себе прихильників теорій змови та правих популістів. У поліції повідомили, що в більшості випадків учасники дотримувалися протиепідемічних обмежень, зокрема щодо дотримання мінімальної дистанції.
Тим часом під час акції в центрі Берліна поліція затримала кілька десятків учасників за недотримання необхідних правил. Ця демонстрація, що зібрала кілька сотень осіб, не була санкціонована владою. За словами речника столичної поліції, правоохоронці провели затримання насамперед для встановлення особи окремих учасників. Попри постійні заклики правоохоронців, що лунали з гучномовців, учасники берлінської акції ігнорували правила щодо дотримання мінімальної дистанції. Крім того, нині в Берліні дозволяється збиратися в одному місці до 50 осіб.
Аналогічна демонстрація відбулася й на центральній площі Мюнхена Марієнплатц. Тут зібралося близько трьох тисяч противників карантинних обмежень. За словами поліції, організатори повідомляли заздалегідь про проведення цієї акції, однак лише для 80 осіб. Утім, цю акцію дозволили провести. Демонстрація проходила мирно.
Ще понад 500 людей вийшло на вулиці в Франкфурті-на-Майні. Вони пройшлися центром міста, несучи транспаранти з написами "Зніміть намордник", "Опір", "Приєднуйтесь". Згідно з даними поліції, ця акція була несанкціонованою. Місцями порушувалися також приписи щодо мінімальної відстані в 1,5 метра. Попри це поліція не стала розганяти акцію.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.