COVID-19: В Європі під час карантину побільшало скарг на домашнє насильство

Під час режиму обмежень, запроваджених для боротьби з поширенням коронавірусу, екстрені служби в Європі зафіксували значне збільшення кількості звернень жінок зі скаргами на домашнє насильство. Про це у четвер, 7 травня, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними голови європейського підрозділу ВООЗ, доктора Ханса Клюге, у квітні було зафіксовано на 60 відсотків більше екстрених дзвінків, ніж роком раніше. Експертка організації Ізабель Йорді повідомила, що дані про збільшення кількості таких звернень надходять практично з усіх країн континенту. За даними організації, випадків домашнього насильства стає більше у кризові періоди та під час запроваджених у країнах карантинних обмежень.

За оцінками Фонду ООН у галузі народонаселення, у світі станеться ще близько 31 мальйона випадків домашнього насильства, якщо запроваджені через коронавірус обмежувальні заходи будуть продовжені ще на півроку. До початку епідемії чверть жінок та третина дітей у регіоні протягом життя зазнавали фізичного чи сексуального насильства, повідомляє ВООЗ.

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