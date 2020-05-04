 COVID-19: В Європі під час карантину побільшало скарг на домашнє насильство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

COVID-19: В Європі під час карантину побільшало скарг на домашнє насильство

У квітні екстрені служби в Європі отримали на 60 відсотків більше скарг від жінок, які потерпають від домашнього насильства, ніж це було роком раніше, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Під час карантину кількість скарг на домашнє насильство в Європі зросла

Під час карантину кількість скарг на домашнє насильство в Європі зросла

Під час режиму обмежень, запроваджених для боротьби з поширенням коронавірусу, екстрені служби в Європі зафіксували значне збільшення кількості звернень жінок зі скаргами на домашнє насильство. Про це у четвер, 7 травня, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними голови європейського підрозділу ВООЗ, доктора Ханса Клюге, у квітні було зафіксовано на 60 відсотків більше екстрених дзвінків, ніж роком раніше. Експертка організації Ізабель Йорді повідомила, що дані про збільшення кількості таких звернень надходять практично з усіх країн континенту. За даними організації, випадків домашнього насильства стає більше у кризові періоди та під час запроваджених у країнах карантинних обмежень.

За оцінками Фонду ООН у галузі народонаселення, у світі станеться ще близько 31 мальйона випадків домашнього насильства, якщо запроваджені через коронавірус обмежувальні заходи будуть продовжені ще на півроку. До початку епідемії чверть жінок та третина дітей у регіоні протягом життя зазнавали фізичного чи сексуального насильства, повідомляє ВООЗ.

Дивитись відео 06:43

На карантині з насильником: жертви домашнього насильства просять про допомогу (03.04.2020)

  • Троє з тисяч

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Троє з тисяч

    Ці жінки в столиці Еквадору Кіто вимагають покласти край насильству. Низка феміністичних груп закликала людей приєднатися до демонстрації проти мачизму та насильства з боку партнерів. Це лише троє з тисяч жінок, які приєдналися до протесту в центрі Кіто.

  • 66 вбивств жінок

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    66 вбивств жінок

    "Reseteate" - "Перезавантаження" вимагають демонстрантки в столиці Домініканської республіки Санто-Домінго. До протесту закликали жіночі правозахисні організації. Незадовго до цього генпрокуратура країни оприлюднила статистику насильства проти жінок. І хоч загальне число випадків зменшується, лише цього року 66 жінок у цій країні було вбито.

  • Свічки пам'яті в Гватемалі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Свічки пам'яті в Гватемалі

    571 - число, виставлене активістками на одній з площ міста Гватемала свічками. Причина сумна - згідно з даними жіночих правозахисних організацій, 2019 року в Гватемалі було вбито 571 жінку.

  • Заходи проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Заходи проти насильства

    Минулої суботи демонстрантки в південнофранцузькому місті Тулуза вийшли на вулиці. Адже лише 2019 року, за даними активісток, у Франції партнери чи колишні чоловіки вбили щонайменше 130 жінок. Президент Еммануель Макрон назвав це "ганьбою Франції". Уряд обіцяє електронні ніжні браслети для злочинців та тисячу нових місць у будинках-прихистках для жінок.

  • Червоні туфлі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Червоні туфлі

    Не оминули демонстрації й бельгійську столицю Брюссель. Там на вулиці вийшли 10 тисяч людей. Вони виставили на вулицю червоні туфлі. "Червоні туфлі символізують жінок, які були вбиті їхніми чоловіками", - каже Жулі Вотер з організації Mirabal. За її словами, у Бельгії за останні три роки було близько ста таких випадків. Неофіційна статистика, за її словами, може бути набагато вищою.

  • Червона смужка проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Червона смужка проти насильства

    Червоний був символічним кольором минулих вихідних і в Генуї. Під час футбольного матчу італійської серії між командами "Сампдорія" (Генуя) та "Удінезе" (Удіне) у футболістів, офіційних представників клубів та дітей гравців були червоні смужки на щоках - на знак протесту проти домашнього насильства.

  • 16 днів проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    16 днів проти насильства

    У Києві 25 листопада стартувала серія заходів "16 днів проти гендерного насильства". Її мета - привернути увагу до проблем домашнього насильства та торгівлі людьми, повідомили в київській мерії. За статистикою ПРООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 1,8 мільйона жінок. Лише 2019 року системне насильство в сім'ї було визнано в країні злочином. Фото архівне.

  • Солідарність у телеграфі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Солідарність у телеграфі

    Уже втретє у російській столиці Москві напередодні міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок відбувся Femfest - щорічний фестиваль про фемінізм, гендерну грамотність та свободу вибору. Відбувся від у Telegraph Hall - майданчику, організованому в колишній будівлі телеграфу в центрі Москви.

  • Тиха пам'ять

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Тиха пам'ять

    У місті Малага на півдні Іспанії ввечері неділі відбувся Caminata del silencio - "Марш мовчання". Жінки несли транспаранти з іменами жінок, вбитих минулими роками в Іспанії їхніми партнерами.

  • Дуже тривожні цифри

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    "Дуже тривожні цифри"

    У Німеччині, згідно з даними поліції, торік 122 жінки були вбиті своїми партнерами чи експартнерами. Загалом близько 115 тисяч жінок ставали жертвами домашнього насильства чи погроз. Згідно з даними досліджень, кожна третя жінка хоча б раз у житті ставала жертвою насильства. Ці цифри міністерка у справах сім'ї Франциска Ґіффай назвала "дуже тривожними".

  • Справжні чоловіки не ґвалтують!

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    "Справжні чоловіки не ґвалтують!"

    Після зґвалтування та вбивства студентки Уїнене Мрветьяни в Кейптауні всією Південною Африкою прокотилася хвиля громадського обурення. У різних куточках країни у вересні відбувалися протести і мітинги, зокрема й у Йоганнесбурзі (на фото).

  • Фемініст

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Фемініст

    У Пакистані патріархат глибоко вкорінився в суспільство. На феміністок дивляться скоса, навіть чоловіки ліберальних поглядів називають їхні вимоги "вульгарними". Тим не менш, один із найактивніших борців за права жінок у країні чоловік - Наім Мірза. "Ще багато що треба зробити", - сказав Мірза в розмові з DW. Але дедалі більше жінок починають говорити та вимагати дотримання їхніх прав, каже він.

    Автор: Свен Теніґес, Данило Білик


DW.COM

ЄСПЛ вимагає від РФ покращити захист жінок від домашнього насильства

Судді ЄСПЛ присудили компенсацію росіянці, котра неодноразового потерпала від домашнього насильства, але не отримала допомоги від органів влади. РФ має змінити закон про домашнє насильство, вважають у ЄСПЛ. (09.07.2019)  

Також за темою

Світова економіка і коронавірус: наскільки страшною буде криза? (04.05.2020) 04.05.2020

Економічна криза після коронавірусу неминуча, але питання, наскільки глибокою і затяжною буде рецесія. Економісти порівнюють нинішню ситуацію не просто з фінансовою кризою 2008 року, а зі світовою війною. І ось чому.

Karikatur von Sergey Elkin | Maskenpflicht und Quarantäne - Leben in Zeiten von COVID-19

Очима карикатуриста: Надійний захист від коронавірусу? 18.04.2020

Як запобігти поширенню коронавірусу? Методи відомі - карантин, самоізоляція, соціальна дистанція, миття рук, носіння масок для обличчя. Погляд на ситуацію від карикатуриста Сергія Йолкіна.

Смартфон проти коронавірусу: як контролюють самоізоляцію на прикладі 5 країн (22.04.2020) 22.04.2020

Цифрові технології проти пандемії: у багатьох країнах, в тому числі Україні, запускають мобільні додатки, які допомагають контролювати дотримання карантину та самоізоляції. Як вони працюють? Ось які застосунки запровадили у Польщі, Німеччині, Китаї, Ізраїлі та Україні.

Реклама

Докладно

Ця пара з Дюссельдорфа виріша відсвяткувати весілля попри пандемію COVID-19

Як Німеччина справляється з пандемією

Німеччина, судячи з усього, успішно справляється з нинішньою кризою. Як німцям це вдається?  

Німеччина, автомобільна індустрія

У ФРН у березні рекордно обвалилося промислове виробництво

Через локдаун промислове виробництво в Німеччині скоротилося на 9,2 відсотка. Це найглибше падіння з 1991 року.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  