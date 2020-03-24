COVID-19 в Україні: двоє померлих і 43 інфікованих за добу

За останню добу в Україні було зафіксовано 43 нові випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 та два летальні випадки внаслідок хвороби COVID-19, свідчать дані, опубліковані на Facebook-сторінці Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України, станом на четвер, 26 березня.

Зазначається, що загальна кількість хворих на COVID-19 в країні на цей момент сягнула 156 осіб, п'ятеро з них померли унаслідок недуги. Поки від викликаної коронавірусом хвороби в Україні одужала лише одна людина.

Чернівецька область та Київ найбільш уражені

Дві нові смерті від коронавірусної інфекції були зафіксовані у Івано-Франківській та Тернопільській областях. Раніше смерті від COVID-19 зареєстрували у Івано-Франківській, Житомирській та Чернівецькій областях.

В Міністерстві оборони України запевняють - хворих коронавірусом в зоні ООС поки немає

Лідерами за кількістю інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 наразі є Чернівецька область (42 випадки), місто Київ (34), Київська (24) та Івано-Франківська (16) області.

Тестування бійців ООС на коронавірус

Тим часом в українському міністерстві оборони повідомили, що для запобігання поширенню коронавірусу розпочалося тестування бійців Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

У оприлюдненому в четвер вранці повідомленні відомства у Facebook зазначається, що серед українських військових зі складу ООС COVID-19 не виявлено.

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