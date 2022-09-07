Чому далекобійники стоять на кордоні по 7-10 днів

ЕкономікаУкраїнаЧому далекобійники стоять на кордоні по 7-10 днівTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЕкономікаУкраїна13 год. тому13 год. томуНа українсько-польському кордоні утворилися рекордні черги фур. Найбільша - на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" - сягнула 54 км і продовжує збільшуватися. Як українські далекобійники пристосовуються до таких умов?https://www.dw.com/uk/comu-dalekobijniki-stoat-na-ukrainskopolskomu-kordoni-po-710-dniv-07092022/video-63042687Реклама