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Угода може забезпечити захист третини Світового океану
Угода може забезпечити захист третини Світового океануФото: IMAGO
Природа й екологіяСвіт

Члени ООН вперше схвалили угоду про захист Світового океану

Олександр Куницький
2 год. тому

Після двотижневих переговорів понад 100 країн вперше схвалили угоду про захист Світового океану. Вона передбачає, що до 2030 року близько 30 відсотків океанських вод перебуватимуть під охороною.

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Понад 100 країн-членів Організації об'єднаних націй (ООН) досягли згоди щодо захисту морського життя у морі. Відповідну угоду про захист Світового океану було схвалено у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, повідомляється у неділю, 5 березня. 

Предметом угоди є відкрите море, тобто міжнародні океанські води поза державними кордонами. Документ передбачає створення морських зон, що охороняються. До 2030 року під охорону підпаде третина всіх міжнародних вод, тоді як нині - лише 1,2 відсотка океану. В зонах, що охороняються, діятимуть обмеження на рибальський промисел, маршрути судноплавства і видобуток корисних копалин. Також будуть встановлені основні правила проведення оцінки впливу на навколишнє середовище комерційної діяльності в океанах.

Учасники угоди сподіваються, що вона дозволить захистити та відновити морську флору та фауну. Документ готували майже два десятиліття. Країни довго не могли дійти спільної думки, головним чином через розбіжності навколо квот на рибальство. Текст угоди більше не переглядатиметься, країнам-учасницям залишилося лише ратифікувати її. Це буде зроблено пізніше, коли текст угоди перевірять юристи та перекладуть на шість офіційних мов ООН.

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ЄС вітає першу угоду про захист Світового океану

Європейська комісія привітала першу глобальну угоду про захист Світового океану, назвавши її укладання історичним. "Історичний момент для нашого океану. Ми робимо вирішальний крок уперед для захисту морської фауни та біорізноманіття, які є важливими для нас і майбутніх поколінь", - заявив у  5 березня комісар ЄС з охорони навколишнього середовища Віргініюс Сінкевичус. Він назвав цей договір "кульмінацією більш ніж десятиліття підготовчої роботи та міжнародних переговорів, у яких Євросоюз відігравав ключову роль".

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Світовий океан - унікальна екосистема, джерело харчування для мільярдів людей. Він відіграє ключову роль у регулюванні клімату, поглинаючи понад 90 відсотків надлишкового тепла на планет, а також створює половину кисню, яким дихають люди. За даними Міжнародної спілки охорони природи, майже 10 відсотків біологічних морських видів перебувають під загрозою зникнення. Відкрите море протягом тривалого часу зазнавало експлуатації через комерційне рибальство та видобуток корисних копалин, а також через забруднення хімікатами та пластиком.

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