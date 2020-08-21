Чим відома клініка Charité, в якій перебуває Олексій Навальний?

У перекладі з французької "Charité" означає "благодійність" або "милосердя". Таку назву отримала і найбільша лікарня Європи - знаменита берлінська університетська клініка Charité. Клініка відома далеко за межами Німеччини. Лікарня, заснована в 1710 році як чумний лазарет, у 1810 році стала одним зі структурних підрозділів Берлінського університету. З 2003 року є університетською клінікою столичних Університету імені Гумбольдтів та Вільного університету Берліна. Тут працювали понад половина німецьких Нобелівських лауреатів з медицини та психології.

Нині це багатопрофільний медичний центр, де надають допомогу пацієнтам з різними захворюваннями. У лікарняному комплексі у цілому налічується близько трьох тисяч ліжок. На близько 100 кафедрах клініки працюють 290 професорів, а загалом - 15,5 тисячі співробітників. Щорічно проходять лікування близько 800 тисяч амбулаторних і стаціонарних пацієнтів. У 2019 році загальний обіг клініки становив близько двох мільярдів євро, зазначається на сайті Charité.

У рейтингу американського видання Newsweek та порталу Statista серед тисячі найкращих клінік світу Charité посідає п'яте місце і таким чином вважається найкращою клінікою Європи.

Charité також відома тим, що надає лікування пацієнтам зі складними інфекціями, наприклад з вірусом Ебола. У всій Німеччині у лікарнях є 30 ліжок для людей з небезпечними інфекціями, 20 з них - в Charité.

Серед пацієнтів - Меркель, Штайнмаєр та Тимошенко

Крім пересічних громадян, лікуватися сюди їдуть і знаменитості з усього світу. Не таємниця, що багаті й знані пацієнти - наприклад, з Саудівської Аравії чи Росії - отримують медичну допомогу саме тут. Зрозуміло, на умовах анонімності.

Деякі німецькі політики, втім, не роблять з відвідування клініки таємниці: так, в 2011 році канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel) в Charité прооперували коліно, а нинішній президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) став тут донором нирки для своєї дружини.

Юлія Тимошенко і лікарі Charité, 2014 рік

Charité неодноразово приймала і закордонних політиків, привертаючи увагу міжнародних ЗМІ. У 2014 році, наприклад, тут проходила лікування українська експрем'єрка Юлія Тимошенко. Після двох з половиною років, проведених у в'язниці, їй був поставлений діагноз "зрушення міжхребцевих дисків", і вона могла пересуватися тільки в інвалідному візку. Як і інші зарубіжні пацієнти, лікування в Німеччині Тимошенко оплачувала сама.

Про лікування Навального домовлявся Петро Верзилов

Видавець російського онлайн-видання "Медіазона" і учасник групи Pussy Riot Петро Верзілов повідомив, що особисто домовлявся про лікування Навального в Charité. У вересні 2018 року Верзілов сам потрапив у схожу ситуацію: тоді йому раптово стало погано, він почав втрачати зір, мову і здатність рухатися. Після кількох днів у токсікореанімації московських лікарень Верзілов був переправлений до берлінської Charité.

Петро Верзілов з батьками в клініці Charité, 2018 рік

Німецькі лікарі висловили впевненість в тому, що Петро був отруєний, але не змогли встановити, якою речовиною. Неофіційно родичам лікарі в Москві говорили про отруєння атропіном, як розповідала інша учасниця Pussy Riot, Надія Толоконнікова, або іншими антихолінергічними препаратами. Петро назвав отруєння помстою за своє розслідування вбивства трьох російських журналістів в Центральній африканській республіці влітку 2018 року. У Twitter Верзілов порівняв свої симптоми з симптомами Навального і написав, що його отруєння "дуже схоже".