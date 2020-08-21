Чим відома клініка Charité, в якій перебуває Олексій Навальний?

У перекладі з французької "Charité" означає "благодійність" або "милосердя". Таку назву отримала і найбільша лікарня Європи - знаменита берлінська університетська клініка Charité. Клініка відома далеко за межами Німеччини. Лікарня, заснована в 1710 році як чумний лазарет, у 1810 році стала одним зі структурних підрозділів Берлінського університету. З 2003 року є університетською клінікою столичних Університету імені Гумбольдтів та Вільного університету Берліна. Тут працювали понад половина німецьких Нобелівських лауреатів з медицини та психології.
Нині це багатопрофільний медичний центр, де надають допомогу пацієнтам з різними захворюваннями. У лікарняному комплексі у цілому налічується близько трьох тисяч ліжок. На близько 100 кафедрах клініки працюють 290 професорів, а загалом - 15,5 тисячі співробітників. Щорічно проходять лікування близько 800 тисяч амбулаторних і стаціонарних пацієнтів. У 2019 році загальний обіг клініки становив близько двох мільярдів євро, зазначається на сайті Charité.
У рейтингу американського видання Newsweek та порталу Statista серед тисячі найкращих клінік світу Charité посідає п'яте місце і таким чином вважається найкращою клінікою Європи.
Charité також відома тим, що надає лікування пацієнтам зі складними інфекціями, наприклад з вірусом Ебола. У всій Німеччині у лікарнях є 30 ліжок для людей з небезпечними інфекціями, 20 з них - в Charité.
Серед пацієнтів - Меркель, Штайнмаєр та Тимошенко
Крім пересічних громадян, лікуватися сюди їдуть і знаменитості з усього світу. Не таємниця, що багаті й знані пацієнти - наприклад, з Саудівської Аравії чи Росії - отримують медичну допомогу саме тут. Зрозуміло, на умовах анонімності.
Деякі німецькі політики, втім, не роблять з відвідування клініки таємниці: так, в 2011 році канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel) в Charité прооперували коліно, а нинішній президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) став тут донором нирки для своєї дружини.
Юлія Тимошенко і лікарі Charité, 2014 рік
Charité неодноразово приймала і закордонних політиків, привертаючи увагу міжнародних ЗМІ. У 2014 році, наприклад, тут проходила лікування українська експрем'єрка Юлія Тимошенко. Після двох з половиною років, проведених у в'язниці, їй був поставлений діагноз "зрушення міжхребцевих дисків", і вона могла пересуватися тільки в інвалідному візку. Як і інші зарубіжні пацієнти, лікування в Німеччині Тимошенко оплачувала сама.
Про лікування Навального домовлявся Петро Верзилов
Видавець російського онлайн-видання "Медіазона" і учасник групи Pussy Riot Петро Верзілов повідомив, що особисто домовлявся про лікування Навального в Charité. У вересні 2018 року Верзілов сам потрапив у схожу ситуацію: тоді йому раптово стало погано, він почав втрачати зір, мову і здатність рухатися. Після кількох днів у токсікореанімації московських лікарень Верзілов був переправлений до берлінської Charité.
Петро Верзілов з батьками в клініці Charité, 2018 рік
Німецькі лікарі висловили впевненість в тому, що Петро був отруєний, але не змогли встановити, якою речовиною. Неофіційно родичам лікарі в Москві говорили про отруєння атропіном, як розповідала інша учасниця Pussy Riot, Надія Толоконнікова, або іншими антихолінергічними препаратами. Петро назвав отруєння помстою за своє розслідування вбивства трьох російських журналістів в Центральній африканській республіці влітку 2018 року. У Twitter Верзілов порівняв свої симптоми з симптомами Навального і написав, що його отруєння "дуже схоже".
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Обличчя російської опозиції
Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Його популярність почалася 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Суперечливі парламентські вибори
2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за його роль в акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Друге ув'язнення
Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили, цього разу до п'яти років ув'язнення, за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Розширення антикремлівської платформи
Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Курс на соцмережі
Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Президентські амбіції
У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Рішення ЄСПЛ
2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Найбільші протести в Москві за шість років
У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Напади й насильство
У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Повторні арешти
2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Замах на отруєння
У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Обшуки та заморожені активи
Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
У комі після чаю в аеропорту
20 серпня речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку після того, як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебуває в комі та підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та натякнула на зв'язок із попередніми нападами на політика.
Автор: Давід Мартін, Данило Білик