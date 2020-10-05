 Франція відновлює режим надзвичайного стану через пандемію COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2020

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Новини

Франція відновлює режим надзвичайного стану через пандемію COVID-19

Від 17 жовтня французи матимуть низку нових обмежень. Минулими вихідними у Франції зареєстровано майже 27 тисяч нових інфікованих коронавірусом за добу.

Протиепідемічні заходи у Франції

У разі посилення протиепідемічних заходів у Франції можуть закритися багато закладів громадського харчування

У Франції з суботи, 17 жовтня, відновлюється чинність режиму надзвичайного стану, повідомляється після засідання уряду країни 14 жовтня. Пандемія є катастрофою, яка загрожує здоров'ю населення, наголошується у повідомленні, поширеному кабінетом.

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Надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я є правовою підставою для накладення обмежень. Такий режим діяв у Франції від кінця березня до середини липня. 

Комендантська година

Згодом президент країни Еммануель Макрон анонсував нові обмеження. За словами Макрона, з 17 жовтня в Парижі, а також у столичному регіоні та в низці інших міст запроваджується комендантська година, що діятиме з 21:00 по 6:00 протягом чотирьох тижнів. Крім французької столиці, цей захід зачепить також такі міста як Гренобль, Марсель, Ліль, Ліон, Тулузу, Руан, Сент-Етьєн й кілька інших міст, передає інформагенція AFP. Для виходу з дому в нічний час має бути вагома підстава, наголосив Макрон. Читайте також: Пандемія COVID-19: Париж оголошено зоною найвищої небезпеки

Ті особи, котрі порушуватимуть комендантську годину без вагомих на те причин, мають рахуватися зі штрафом у 135 євро, додав президент. Утім, поїздки всередині Франції не обкладатимуться обмеженнями.

"Ми повинні реагувати", - сказав Макрон, коментуючи нинішню ситуацію з пандемією. На його думку, влада й уряд "не втратили контроль", цитує Reuters. Французький лідер додав, що друга хвиля коронавірусу відрізняється від першої, тому що вона поширюється по всій країні.

У Франції з її майже 67 мільйонами населення протягом минулих вихідних за добу було зареєстровано майже 27 тисяч нових інфікованих коронавірусом. Протиепідемічні обмеження уже були запроваджені у Парижі, Ліллі та Ліоні, де зачинено бари, басейни та спортзали.

Від початку пандемії у Франції від або з COVID-19 померли майже 33 тисячі людей.

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