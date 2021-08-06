Чи вирішить проблему Криму опріснення морської води? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Пояснюємо, чому цей варіант не такий чудовий, як видається.
Наша блакитна планета майже повністю вкрита водою. Точніше - води на Землі більше одного мільярда трильйонів літрів. Проблема полягає в тому, що 97% води на землі - солона. А більша частина прісної води заморожена в льодовиках. Дивіться, як солону воду перетворюють на прісну і чи може це вирішити проблему браку води у світі:
Екологічні проблеми Дніпра - головної водної артерії України - вже є загрозою для національної безпеки України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна загроза. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати Дніпро?
Як Кримська платформа допоможе Україні деокупувати Крим, що відбувається на півострові та чи варто Україні відновити водопостачання - Еміне Джапарова, перша заступниця глави МЗС, поспілкувалася з DW у Брюсселі.
Дати воду в Крим в обмін на виведення військ з Донбасу. Про це деякі українські політики почали знову говорити останнім часом. І прихильники, і противники цієї ідеї вважають, що Крим потребує воду з материкової України.