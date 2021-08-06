 Чи вирішить проблему Криму опріснення морської води? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.08.2021

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Економіка

Чи вирішить проблему Криму опріснення морської води? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Пояснюємо, чому цей варіант не такий чудовий, як видається.

Опріснення води в Австралії

Опріснення води в Австралії

Наша блакитна планета майже повністю вкрита водою. Точніше - води на Землі більше одного мільярда трильйонів літрів. Проблема полягає в тому, що 97% води на землі - солона. А більша частина прісної води заморожена в льодовиках. Дивіться, як солону воду перетворюють на прісну і чи може це вирішити проблему браку води у світі: 

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Забруднення Дніпра - загроза для нацбезпеки України? (відео)

Екологічні проблеми Дніпра - головної водної артерії України - вже є загрозою для національної безпеки України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна загроза. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати Дніпро?  

Як повернути Крим і чи давати воду півострову - Еміне Джапарова в інтерв'ю DW (відео)

Як Кримська платформа допоможе Україні деокупувати Крим, що відбувається на півострові та чи варто Україні відновити водопостачання - Еміне Джапарова, перша заступниця глави МЗС, поспілкувалася з DW у Брюсселі.  

Чи може окупований Росією Крим прожити без дніпровської води? (відео)

Дати воду в Крим в обмін на виведення військ з Донбасу. Про це деякі українські політики почали знову говорити останнім часом. І прихильники, і противники цієї ідеї вважають, що Крим потребує воду з материкової України.  

Хлор і питна вода: чи безпечно пити воду з крана у Києві (відео)

В Україні для очистки питної води усе ще використовується переважно хлор. У Києві від нього поступово відмовляються. DW з'ясовувала, чим замінять хлор і як це вплине на якість питної води?  

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Докладно

Опріснення води в Австралії

Опріснення морської води - рішення для Криму? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Що з ним не так?  

Тест на коронавірус у Лімі, Перу

Лямбда-варіант коронавірусу небезпечніший за дельта-мутацію?

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