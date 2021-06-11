Чому треба рятувати не медоносних, а диких бджіл? (відео)

Думаєте, медоносні бджоли зникають? І що більше у нас вуликів, то краще? Радимо переглянути це уявлення. Чому медоносні бджоли не є героями бджолиного світу, і на що нам варто перенаправити свої зусилля?
Нещодавнє дослідження показало, що ми, можливо, вже втратили чверть видів диких бджіл, але зробити загальну оцінку важко через брак глобальних даних. Під загрозою - понад 40% видів диких бджіл та метеликів. Ця втрата розмаїття може мати серйозні наслідки для цілих екосистем. Менше різноманіття запилювачів означає меншу кількість дикорослих рослин. Це шкодить тваринам, які використовують їх як їжу чи притулок. І це також шкідливо для майбутнього нашої їжі. Усвідомивши це, люди кинулися рятувати медоносних бджіл. Однак такий підхід, виявляється, не зовсім правильний.
В Україні масово гинуть бджоли. Пасічники переконані: це через дешеві отруйні пестициди, якими обробляють поля фермери.
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