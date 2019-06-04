Cуд виніс вироки обвинуваченим у вбивстві Катерини Гандзюк

Покровський районний суд Дніпропетровської області у четвер, 6 червня, засудив п'ятьох колишніх учасників антитерористичної операції (АТО) за вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Як зазначила суддя Олена Чорна, суд затвердив укладені угоди про визнання провини обвинуваченими і призначив узгоджені терміни тюремного ув'язнення, які є меншими від встановлених Кримінальним кодексом, повідомляє агентство "Українські новини". 3 червня в суді повідомили, що усі п'ятеро обвинувачених визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.

Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6,5 років позбавлення волі, нападника Микиту Грабчука - до 6 років, Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського - до 4 років, а Віктору Горбунову дали 3 роки в'язниці. Усіх засуджених звинуватили у завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Крім того, з них стягнуто 50,6 тисячі гривень витрат на проведення судових експертиз.

У квітні Генеральна прокуратура зняла з голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозру в організації вбивства Гандзюк і повідомила йому про підозру в організації завдання їй тілесних ушкоджень. Також було знято підозру в причетності до вбивства активістки з помічника депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука ("Блок Петра Порошенка") Ігоря Павловського.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з опіками доправили в місцеву лікарню, але невдовзі перевели в одну з медустанов Києва. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з контролю за розслідуванням нападів на громадських активістів заявив, що з підозрюваним у вбивстві співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв і його заступник Євген Рищук.