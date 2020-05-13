 Cобаки можуть розпізнати інфікованих коронавірусом | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.05.2020

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Європа

Cобаки можуть розпізнати інфікованих коронавірусом

Під час проведеного у Фінляндії експерименту собак навчили розпізнавати специфічний запах інфекції COVID-19. Вчені сподіваються, що це допоможе в подальшому виявляти інфікованих в аеропортах та будинках престарілих.

Собак навчили розпізнавати, як пахне коронавірус

Собак навчили розпізнавати, як пахне коронавірус

Під час пілотного дослідження в Гельсінському університеті спеціально натренованих для розпізнавання хвороб собак навчили винюхувати невідомий до цього специфічний запах збудника COVID-19. І при цьому - з дивовижним успіхом: вже за кілька тижнів перші собаки змогли з упевненістю відрізняти зразки сечі хворих на COVID-19 пацієнтів від здорових людей.

"Ми вже маємо великий досвід у тренуванні собак для розпізнавання хвороб", - каже Анна Хіельм-Бйоркман, доцентка  ветеринарного факультету університету Гельсінкі. "Але було фантастично спостерігати, як швидко вони навчилися розпізнавати новий запах", - додає дослідниця. Уже після короткого часу тварини ідентифікували інфікування SARS-CoV-2 майже з такою ж точністю, як ПЛР-тести.

Важливі результати для інших дослідників

Такі багатообіцяючі результати з Фінляндії є важливими й для інших груп дослідників, зокрема з Великобританії та Франції, які теж тренують собак розпізнавати коронавірус.

Колеги з Німецького центру собак-помічників (Deutsches Assistenzhunde-Zentrum) також мають користь від результатів фінських досліджень. "Ніхто не міг нам з упевненістю сказати, безпечне чи небезпечне для людини і собаки тренування з агресивним збудником. Ми хотіли спочатку зібрати більше інформації, перш ніж почати тренування, тому що німецькі вірусологи відговорили нас від цього - зрештою, досі про вірус відомо дуже мало", - пояснює представниця центру Лука Барретт (Luca Barrett).

Лука Барретт, співзасновниця Німецького центру собак-помічників

Лука Барретт, співзасновниця Німецького центру собак-помічників

Зараз фінські науковці готуються до наступного етапу дослідження, під час якого собаки розпізнаватимуть більшу кількість проб пацієнтів.

Звідки походить специфічний запах хвороби?

Поки що незрозуміло, які речовини в сечі найімовірніше виділяють характерний для COVID-19 запах. Оскільки SARS-CoV-2 уражає не тільки легені, а й завдає шкоди судинам, ниркам та іншим органам, запах сечі пацієнтів теж може змінитися, що собаки одразу ж помічають завдяки своїм дуже чутливим органам нюху.

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Деякі хвороби мають такий специфічний запах, що натреновані собаки можуть винюхати його з вражаючою точністю. "Наприклад, рак молочної залози собаки, згідно з дослідженням, можуть розпізнати з точністю в 93 відсотки, а рак легенів - з точністю в 97 відсотків", - зауважує Барретт.

Крім того, собаки з високою надійністю можуть ідентифікувати рак шкіри, кишечника, яєчників чи рак простати. "В останні роки відсоток точності значно зріс, тоді як на початках тренувань він був не таким високим", - додає Барретт.

Відсоток точності - вирішальний

Крім раку, собаки можуть також розрізняти хворобу Паркінсона. Пацієнти з цим захворюванням пахнуть інакше, навіть за роки до того, як у них проявляється хвороба.

Тож собак можна використовувати як своєрідну систему раннього діагностування хвороби Паркінсона, пояснює співзасновниця центру собак-помічників. Собаки навчені розпізнавати також малярію, але відсоток точності ще незадовільний - досі собаки розпізнають 7 з 10 випадків хвороби.

Високий відсоток точності, зазначає Барретт, є також обов'язково необхідним під час тренування собак з агресивним збудником SARS-CoV-2. Вона сподівається, що собаки, які повністю пройдуть тренування, зможуть ще зі значно більшою точністю визначати вірус.

Навчені нюхачі

Органи нюху в собаки розвинені приблизно в мільйон разів краще, ніж у людини. Людина має близько п'яти мільйонів нюхових клітин, тоді як у такси їх 125 мільйонів, а у вівчарки - 220 мільйонів.

Собаки роблять до 300 коротких вдихів за хвилину, тому їхні нюхові клітини постійно сприймають нові частинки запаху. Крім того, права та ліва ніздрі собаки сприймають запахи диференційовано, через це вони можуть просторово сприймати запах і, відповідно, іти по сліду.

Під час тренування собак - переважно лабрадорів-ретриверів, ретриверів загалом, а також кокер-спаніелів та різних порід вівчарок - навчають розпізнавати якийсь один із запахів. Це можуть бути наркотики чи вибухові речовини або також запах певної хвороби. Тобто, собака не може розпізнавати одразу кілька видів раку.

Великий потенціал і великий скепсис

На практиці спеціально навчених собак використовують не лише для виявлення наркотиків чи вибухівки, а й у лікарнях. Наприклад, вони обнюхують пацієнтів з підозрою на рак шкіри. Звісно, за згоди самих пацієнтів. Таким чином собаки з хорошим нюхом допомагають у ранньому діагностуванні захворювання.

Однак наразі в медицині задіяно дуже мало таких собак. Їх власники працюють майже завжди на громадських засадах, а самі тварини живуть у звичайних домівках. Скепсис, передусім з боку медичних кас та представників класичної медицини, дуже великий. І це попри те, що після поданих собакою знаків все одно мають проводитися подальші аналізи та що завдяки ранній діагностиці раку можна заощадити багато часу та фінансових витрат.

Користь у боротьбі з коронавірусом

Якщо результати дослідження, проведеного у Фінляндії, отримають подальші підтвердження, собаки з вкрай чутливим нюхом можуть виявитися великою допомогою у боротьбі з коронавірусом.

собака обнюхує багаж в аеропорту

Собак можна задіювати для виявлення коронавірусу в аеропортах

Лука Барретт з Німецького асистентського центру собак може собі добре уявити, як навчених собак можна задіяти в місцях з високим ризиком зараження, наприклад, під час контролю на вході на футбольні матчі чи під час інших великих подій.  Або також на прильоті в аеропортах, де собаки в черзі можуть "винюхати" імовірно інфікованих пасажирів. Звісно, після цього таким пасажирам ще має бути проведений медичний тест, додає Барретт.

Крім того, за її словами, собак можна задіювати для пошуку вірусу на поверхнях. Наприклад, перед посадкою пасажирів у літак чотирилапі можуть перевіряти, чи немає на борту коронавірусу. Або ж так само проводити перевірки у лікарських практиках чи будинках для літніх людей, де були виявлені випадки коронавірусу, перед тим, як приміщення знову можна буде використовувати з упевненістю, що вони "чисті".

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    Автор: Астрід Пранґе, Олексій Яковійчук


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Собак навчили розпізнавати, як пахне коронавірус

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