Бундестаг схвалив бюджет на 2021 рік з дефіцитом у 180 мільярдів євро

Нижня палата парламенту Німеччини у п'ятницю, 11 грудня, ухвалила бюджет на 2021 рік. "За" проєкт бюджету проголосував 361 депутат Бундестагу, "проти" висловилися 258 депутатів.

Раніше цього тижня депутати Бундестагу знову зупинили дію так званого "боргового гальма", передбаченого в конституції ФРН. Згідно з ним, задля зменшення дефіциту бюджету, нові запозичення Німеччини впродовж року не повинні перевищувати 0,35 відсотка від валового внутрішнього продукту.

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Економічна криза, спричинена пандемією COVID-19, значно вплинула на німецький бюджет наступного року. Так, у ньому передбачені видатки на загальну суму у майже 500 мільярдів євро. Податкові надходження передбачені на рівні майже 293 мільярдів євро. При цьому дефіцит бюджету складе майже 180 мільярдів євро - це другий за обсягом бюджетний дефіцит у всій історії ФРН, зауважує агенція Reuters. Дотепер найбільш дефіцитним став бюджет на поточний рік - у 2020 році уряд ФРН на тлі пандемії вдався до запозичень 218 мільярдів євро.