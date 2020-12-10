 Бундестаг схвалив бюджет на 2021 рік з дефіцитом у 180 мільярдів євро | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.12.2020

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Економіка

Бундестаг схвалив бюджет на 2021 рік з дефіцитом у 180 мільярдів євро

Видатки уряду ФРН наступного року передбачені на загальну суму у майже 500 мільярдів євро, а дефіцит бюджету становитиме майже 180 мільярдів євро.

Канцлерка Анґела Меркель (праворуч), міністр фінансів Олаф Шольц (ліворуч), міністр економіки Петер Альтмаєр (нагорі) під час засідання Бундестагу

Канцлерка Анґела Меркель (праворуч), міністр фінансів Олаф Шольц (ліворуч), міністр економіки Петер Альтмаєр (нагорі) під час засідання Бундестагу

Нижня палата парламенту Німеччини у п'ятницю, 11 грудня, ухвалила бюджет на 2021 рік. "За" проєкт бюджету проголосував 361 депутат Бундестагу, "проти" висловилися 258 депутатів.

Раніше цього тижня депутати Бундестагу знову зупинили дію так званого "боргового гальма", передбаченого в конституції ФРН. Згідно з ним, задля зменшення дефіциту бюджету, нові запозичення Німеччини впродовж року не повинні перевищувати 0,35 відсотка від валового внутрішнього продукту.

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Економічна криза, спричинена пандемією COVID-19, значно вплинула на німецький бюджет наступного року. Так, у ньому передбачені видатки на загальну суму у майже 500 мільярдів євро. Податкові надходження передбачені на рівні майже 293 мільярдів євро. При цьому дефіцит бюджету складе майже 180 мільярдів євро - це другий за обсягом бюджетний дефіцит у всій історії ФРН, зауважує агенція Reuters. Дотепер найбільш дефіцитним став бюджет на поточний рік - у 2020 році уряд ФРН на тлі пандемії вдався до запозичень 218 мільярдів євро. 

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