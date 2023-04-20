Бундестаг вшанував жертв повстання у Варшавському гетто

У Бундестазі вшанували пам'ять жертв повстання у Варшавському гетто. Напередодні президент ФРН Штайнмаєр заявив про історичну відповідальність німців. За його словами, гасло "Ніколи знову!" стосується і війни в Україні.

У німецькому Бундестазі пройшла церемонія вшанування пам'яті жертв повстання у Варшавському гетто. У четвер, 20 квітня, депутати вшанували хвилиною мовчання вбитих 80 років тому в'язнів.

"Сьогодні ми схиляємо голови перед убитими, викраденими, закатованими, позбавленими прав, приниженими і пограбованими євреями Європи", - заявила голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas).

За її словами, повстання було позбавленим надії на успіх актом боротьби, в якому "гідність і мужність воювали з глибоким презирством до людей і жорстокістю". Бас додала, що у повсталих в'язнів не було жодних шансів на перемогу, але вони вважали своїм обов'язком померти в цій боротьбі на очах у всіх, щоби весь світ дізнався про їхнє становище.

Штайнмаєр: "Ніколи знову" - це і про війну в Україні

Напередодні, в день 80-ї річниці початку повстання, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) взяв участь у пам'ятному заході у Варшаві в присутності президентів Польщі Анджея Дуди та Ізраїлю Іцхака Герцога.

Він заявив про відповідальність ФРН за переслідування і масові вбивства євреїв у роки Другої світової війни та попросив прощення. "Німці переслідували, поневолювали і вбивали євреїв Європи, євреїв Варшави з жорстокістю і нелюдяністю, для яких у нас немає слів", - сказав Штайнмаєр.

"Ніколи знову!" - так звучить найважливіший урок історії Німеччини, і він означає, що в Європі ніколи не повинна була знову починатися війна, подібна до російського вторгнення в Україну, заявив президент Німеччини. "Ніколи знову означає, що ми твердо стоїмо на боці України разом із Польщею та іншими нашими союзниками. Ми підтримуємо Україну в гуманітарному, політичному і військовому відношенні", - додав Штайнмаєр.

Читайте також: Фотографія року - "свідчення воєнних злочинів Росії" в Україні

Повстання у Варшавському гетто

Повстання у Варшавському гетто, створеному німецькими окупантами восени 1940 року для майже пів мільйона людей, сьогодні називають наймасштабнішим єврейським протистоянням за час Другої світової війни.

У 1942 році нацисти почали депортацію євреїв до трудових і концентраційних таборів. Коли 19 квітня 1943 року в гетто увійшли війська СС, почалося повстання єврейського опору. Боротьба тривала менше місяця. Після придушення повстання понад 56 тисяч євреїв депортували до таборів смерті, спалили живцем або розстріляли. Лише небагатьом вдалося втекти.

Читайте також: 80-річчя повстання у Варшавському гетто: нелюдські умови смерті