 British Airways і Air France припинять перельоти до Тегерана | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2018

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Новини

British Airways і Air France припинять перельоти до Тегерана

Європейські авіаперевізники British Airways і Air France невдовзі припинять авіаперельоти до столиці Ірану. Раніше про такі наміри оголосила авіакомпанія KLM.

23 вересня останній літак British Airways полетить з Ірану

23 вересня останній літак British Airways полетить з Тегерана

Британська авіакомпанія British Airways і французька Air France планують невдовзі скасувати рейси до столиці Ірану, щодо якого відновлено санкції США. Як повідомив у четвер, 23 серпня, представник британської авіакомпанії, останній рейс до Тегерана буде здійснено 22 вересня, а днем пізніше буде останній зворотний рейс. Air France оголосила про наміри припинити польоти до Ірану з 18 вересня.

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Іранський духовний лідер аятола Алі Хаменеї відкинув пропозицію адміністрації Дональда Трампа щодо проведення двосторонніх перегорів і заборонив іранському уряду вести будь-які переговори зі США. (13.08.2018)

Європейські компанії зможуть продовжити співпрацювати з Іраном попри відновлення американських санкцій щодо Тегерана. У ЄС збираються їх захищати від можливих негативних наслідків. (06.08.2018)

Нідерландська KLM ще на початку липня оголосила про припинення авіасполучення з Тегераном з 24 вересня. Усі три компанії пояснюють своє рішення не санкціями США щодо Ірану, а тим, що сполучення між європейськими столицями і Тегераном не дає очікуваних економічних результатів.

Французька та британська авіакомпанії відновили сполучення з Іраном, припинене після ісламської революції в 1979 році, невдовзі після того, як 2015 року було укладено міжнародну угоду щодо іранської атомної програми.

Санкції США щодо Ірану

У травні поточного року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід Вашингтона з угоди щодо іранської ядерної програми. 7 серпня США відновили санкції щодо  Ірану. Згідно з  відповідним указом Трампа, обмежувальних заходів вживають для здійснення економічного тиску на іранський режим, від якого походять загрози, зокрема, розробка і поширення ядерної зброї та підтримка терористичних угруповань.

Як очікується, у листопаді США поновлять дію обмежувальних заходів щодо енергетичного сектора Ірану, а також угод іноземних фінансових установ з іранським Центробанком.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможлилвення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 20181 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торгові обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не знаходилися, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів хімічною зброєю.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як Адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів. Але принаймні одне рішення Обами ще залишаються в силі, але завозити в США кубинський ром та кубинські сигари досі незаконно.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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