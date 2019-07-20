 British Airways на тиждень призупиняє польоти до Каїра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2019

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Новини

British Airways на тиждень призупиняє польоти до Каїра

Британський авіаперевізник з 20 липня не здійснюватиме рейси до столиці Єгипту через міркування безпеки.

Luftverkehrsabkommen zwischen EU und USA vor Abschluss (picture-alliance/dpa/T. Ockenden )

Британська авіакомпанія British Airways призупинила рейси до Каїра на сім днів, починаючи з суботи, 20 липня. Як повідомили у компанії, йдеться про запобіжний захід задля оцінки на місці безпекової ситуації.

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"Ми постійно переглядаємо наші заходи безпеки у всіх наших аеропортах по всьому світу і припиняємо рейси до Каїра на сім днів як запобіжний захід для подальшої оцінки", - йдеться в заяві British Airways. Прес-служба авіакомпанії на даний час не надала більш детальних пояснень щодо такого рішення.

Британське міністерство закордонних справ у примітках щодо подорожей до Єгипту застерігає від підвищеного "ризику тероризму" при перельотах до арабської республіки. За оцінками туроператорів, минулого року Єгипет відвідали понад 400 тисяч британців. 

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