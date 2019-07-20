British Airways на тиждень призупиняє польоти до Каїра

Британська авіакомпанія British Airways призупинила рейси до Каїра на сім днів, починаючи з суботи, 20 липня. Як повідомили у компанії, йдеться про запобіжний захід задля оцінки на місці безпекової ситуації.

"Ми постійно переглядаємо наші заходи безпеки у всіх наших аеропортах по всьому світу і припиняємо рейси до Каїра на сім днів як запобіжний захід для подальшої оцінки", - йдеться в заяві British Airways. Прес-служба авіакомпанії на даний час не надала більш детальних пояснень щодо такого рішення.

Британське міністерство закордонних справ у примітках щодо подорожей до Єгипту застерігає від підвищеного "ризику тероризму" при перельотах до арабської республіки. За оцінками туроператорів, минулого року Єгипет відвідали понад 400 тисяч британців.