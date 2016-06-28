 Brexit: Джонсон та Меркель шукають рішення щодо Ірландії та Північної Ірландії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2019

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Brexit: Джонсон та Меркель шукають рішення щодо Ірландії та Північної Ірландії

Анґела Меркель вважає, що рішення щодо режиму вільної торгівлі між Ірландією та Північною Ірландією може бути знайдено до виходу Великобританії з ЄС. Борис Джонсон вкотре наголосив на неприпустимості backstop.

Борис Джонсон та Анґела Меркель

Борис Джонсон та Анґела Меркель

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) оптимістично налаштовані щодо майбутнього виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС (Brexit). Про це вони заявили у середу, 21 серпня, після зустрічі у Берліні. За словами Меркель, цілком можливо до 31 жовтня, коли запланований Brexit, знайти рішення щодо backstop - тимчасового режиму вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства, який не влаштовує Джонсона.

Канцлерка ФРН зазначила, що цей режим був розроблений як тимчасовий захід для уникнення ситуації "жорсткого кордону" між Ірландією та Великобританією, передає агенція dpa. "Можливо, ми зможемо знайти рішення у найближчі 30 днів. Чому б ні?" - наголосила вона.

Джонсон, своєю чергою, вкотре зазначив, що його уряд ніколи не погодиться на backstop. Водночас він переконаний, що Великобританія може досягти угоди з Євросоюзом. "Ми хочемо врегульованого виходу", - зазначив британський прем'єр, передає агенція Reuters. Джонсон також визнав, що саме Великобританія має надати пропозицію щодо цього питання, яка б задовольнила обидві сторони.

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Попри бажання знайти компроміс щодо Brexit, Меркель зазначила, що в німецькому уряді вже підготувалися до гіршого сценарію. Видання Sunday Times завдяки витоку урядової інформації описало найгірший сценарій. (18.08.2019)

Президент Європейської Ради Дональд Туск вказав на брак реалістичної альтернативи для угоди про вихід Великобританії з ЄС. (20.08.2019)

Як повідомлялось, раніше Джонсон запропонував Європейському Союзу розпочати нові переговори щодо угоди про вихід Сполученого Королівства зі складу спільноти з тим, щоб переглянути частину угоди щодо backstop. На його думку, це положення обмежує суверенітет Великобританії та негативно позначиться на подальшому розвитку відносин між Сполученим Королівством та ЄС.

У відповідь на це президент Європейської Ради Дональд Туск вказав, що положення backstop є гарантією того, що на острові не виникне жорсткий кордон. Своєю чергою, у Європейській Комісії зазначили, що звернення Джонсона "не надає жодного законного оперативного рішення з метою запобігти появі жорсткого кордону на острові Ірландія". Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 31 жовтня.

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