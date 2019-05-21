Brexit: голосування щодо угоди в парламенті Великобританії відклали

Британський уряд переніс на невизначений час заплановане на початок червня голосування щодо нового варіанту угоди про вихід країни зі складу Євросоюзу. Представник уряду Марк Спенсер у четвер, 23 травня, заявив, що нову дату голосування можуть призначити лише після свята Трійці (9 травня), повідомляє агенція AFP.

Він пообіцяв депутатам нижньої палати парламенту опублікувати відповідний законопроект після 3 червня. Раніше очікувалося, що законопроект оприлюднять найближчої п'ятниці, а проголосують у перший тиждень червня. "Ми сподівалися провести друге читання у п'ятницю, 7 червня", - заявив Спенсер. При цьому він зазначив, що тепер зробити це вже неможливо.

Раніше прибічники жорсткого Brexit у Консервативній партії виступили проти поступок, на які пішла британська прем'єр-міністерка Тереза Мей, щоб здобути підтримку більшості під час голосування за угоду про вихід. Критики також висловлюються за відставку очільниці уряду. Утім очікується, що Мей залишаться в кріслі прем'єра щонайменше до 4 червня, коли в Лондон з візитом прибуде президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, 21 травня Тереза Мей заявила, що уряд запропонує депутатам Палати громад голосування щодо другого референдуму про вихід Великобританії з ЄС, якщо вони підтримають угоду про Brexit. За її словами, йдеться про "останній шанс" вийти з глухого кута у питанні Brexit та втіленні волі виборців. Напередодні лідерка Палати громад Великобританії Андреа Лідсом заявила, що залишає свою посаду через розбіжності з Мей щодо Brexit.

Нижня палата британського парламенту протягом останніх місяців вже тричі відхиляла угоду про вихід країни з ЄС. Крім того, 17 травня безрезультатно закінчилися переговори щодо угоди про Brexit, які шість тижнів вели уряд Терези Мей та опозиційна Лейбористська партія.