 Brexit: голосування щодо угоди в парламенті Великобританії відклали | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Brexit: голосування щодо угоди в парламенті Великобританії відклали

Уряд Великобританії відклав на невизначений термін голосування в нижній палаті парламенту за новий варіант угоди про Brexit. Прем'єрка Тереза Мей обіцяла провести це голосування на початку червня.

Нижня палата британського парламенту

Нижня палата британського парламенту

Британський уряд переніс на невизначений час заплановане на початок червня голосування щодо нового варіанту угоди про вихід країни зі складу Євросоюзу. Представник уряду Марк Спенсер у четвер, 23 травня, заявив, що нову дату голосування можуть призначити лише після свята Трійці (9 травня), повідомляє агенція AFP.

Він пообіцяв депутатам нижньої палати парламенту опублікувати відповідний законопроект після 3 червня. Раніше очікувалося, що законопроект оприлюднять найближчої п'ятниці, а проголосують у перший тиждень червня. "Ми сподівалися провести друге читання у п'ятницю, 7 червня", - заявив Спенсер. При цьому він зазначив, що тепер зробити це вже неможливо.

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Очільниця британського уряду Тереза Мей запропонує депутатам нижньої палати парламенту проголосувати за новий референдум щодо Brexit, але висунула для цього умову. (21.05.2019)

Нідерландці та британці першими в ЄС вирушили на виборчі дільниці, щоб проголосувати за кандидатів у депутати Європарлменту. (23.05.2019)

Раніше прибічники жорсткого Brexit у Консервативній партії виступили проти поступок, на які пішла британська прем'єр-міністерка Тереза Мей, щоб здобути підтримку більшості під час голосування за угоду про вихід. Критики також висловлюються за відставку очільниці уряду. Утім очікується, що Мей залишаться в кріслі прем'єра щонайменше до 4 червня, коли в Лондон з візитом прибуде президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, 21 травня Тереза Мей заявила, що уряд запропонує депутатам Палати громад голосування щодо другого референдуму про вихід Великобританії з ЄС, якщо вони підтримають угоду про Brexit. За її словами, йдеться про "останній шанс" вийти з глухого кута у питанні Brexit та втіленні волі виборців. Напередодні лідерка Палати громад Великобританії Андреа Лідсом заявила, що залишає свою посаду через розбіжності з Мей щодо Brexit.

Нижня палата британського парламенту протягом останніх місяців вже тричі відхиляла угоду про вихід країни з ЄС. Крім того, 17 травня безрезультатно закінчилися переговори щодо угоди про Brexit, які шість тижнів вели уряд Терези Мей та опозиційна Лейбористська партія.

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