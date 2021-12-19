"Brexit" (вихід Великобританії з ЄС)

Brexit - вихід Великобританії з Європейського Союзу. Британці проголосували за Brexit на референдумі 23 червня 2016-го року.

Піддані Об'єднаного королівства підтримали ідею виходу Великобританії з Європейського Союзу (Brexit) на референдумі 23 червня 2016-го року. За нього проголосували 52 відсотка, проти - 48 відсотка учасників плебісциту. Наприкінці березня 2017-го року Великобританія офіційно передала Брюсселю заяву про вихід з ЄС. Переговори, які мають врегулювати вихід Великобританії зі спільноти, триватимуть два роки й мають завершитися до квітня 2019-го року. Аби угода про Brexit набула чинності, її повинні будуть ратифікувати всі 27 країн ЄС та Європарламент.