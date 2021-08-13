 Бранденбурзькі ворота у Берліні (09.11.2021) | Усі сюжети | DW | 09.11.2021

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Усі сюжети

Бранденбурзькі ворота у Берліні (09.11.2021)

Такими ви ще ніколи не бачили Бранденбурзькі ворота: знаменита туристична принада Берліна упродовж 24 годин за усього 20 секунд!

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