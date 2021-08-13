Бранденбурзькі ворота у Берліні (09.11.2021)

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Такими ви ще ніколи не бачили Бранденбурзькі ворота: знаменита туристична принада Берліна упродовж 24 годин за усього 20 секунд!
Де в Берліні мешкали Леся Українка й Павло Скоропадський, де було посольство УНР - карта "Українські місця в Берліні" знадобиться всім, хто цікавиться німецькою столицею та її жителями. У планах - мобільний додаток.
13 серпня 2021-го виповнюється 60 років початку зведення Берлінського муру. Цей 160-кілометровий маршрут нагадує про часи, коли Берлін був розділений на дві частини.
Сталося! У Берліні відкрився для відвідувачів "Форум Гумбольдтів". У відновленій будівлі Берлінського палацу можна відвідати відразу шість виставок.
Проєкт "Музейна неділя", у якому беруть участь понад 60 музеїв німецької столиці, стартує на початку липня. Надалі ж вхід до більшості музеїв Берліна буде безкоштовним кожної першої неділі місяця.
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