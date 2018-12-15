 Boeing і Embraer домовилися про стратегічне партнерство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Boeing і Embraer домовилися про стратегічне партнерство

Виробники літаків Boeing та Embraer домовилися про створення спільного підприємства вартістю понад п'ять мільярдів доларів. Угоду про стратегічне партнерство ще має затвердити уряд Бразилії.

Літак виробництва Embraer

Літак виробництва Embraer

Американська компанія Boeing та бразильський концерн Embraer домовилися про створення спільного підприємства для виробництва пасажирських літаків та надання супутніх послуг. Як заявили компанії d понеділок, 17 грудня, вартість цього підприємства оцінюється у 5,26 мільярда доларів, що вище ніж попередня оцінка вартості в 4,75 мільярда доларів, інформує агенція AFP.

DW.COM

Українська державна компанія "Антонов" домовилася співпрацювати в галузі літакобудування з дочірнім підприємством американської корпорації Boeing. Які шанси це дасть для українського авіапрому - в матеріалі DW. (07.08.2018)

Лідери авіаційної промисловості - Airbus та Boeing - минулоріч передали клієнтам понад нових 700 літаків кожен. Проте за кількістю замовлень європейці з Airbus випередили американців з Boeing. (15.01.2018)

При цьому частка Boeing у новому підприємстві становитиме 80 відсотків, що відповідає сумі в приблизно 4,2 мільярда доларів. Штаб-квартира спільного підприємства розташовуватиметься у Бразилії. Воно контролюватиме операції Embraer у сфері цивільного авіабудівництва, а підрозділи з випуску військових і приватних літаків залишаться незалежними, додає "Інтерфакс". Угоду ще має схвалити уряд Бразилії, якому належить "золота акція" Embraer, яка дає можливість накласти вето на подібну угоду.

Нагадаємо, компанія Embraer була заснована в 1969 році як державна, а на момент приватизації у 1994 році була збитковою і мала борги на суму понад 200 мільйонів доларів. Зараз же бразильська компанія посідає третє місце у світі серед виробників комерційних літаків за обсягом виручки.

Як зазначає AFP, нинішня угода між Boeing і Embraer виглядає як відповідь у конкурентній боротьбі на схожу угоду про партнерство між європейським аерокосмічним концерном Airbus та канадською компанією Bombardier, підписану в жовтні 2017 року.

Дивитись відео 01:36
Now live
01:36 хв

"Мрія" та Beluga XL: конкуренти чи лідери у своїх сегментах? (30.07.2018)

Аудіо й відео до теми

"Мрія" та Beluga XL: конкуренти чи лідери у своїх сегментах? (30.07.2018)  

Також за темою

Symbolbild Motor Sitsch

Чи вдасться "Антонову" стати солідним гравцем на міжнародному авіаринку? 07.08.2018

Українська державна компанія "Антонов" домовилася співпрацювати в галузі літакобудування з дочірнім підприємством американської корпорації Boeing. Які шанси це дасть для українського авіапрому - в матеріалі DW.

Fluggesellschaft Embraer

Президент Бразилії проти продажу компанії Boeing бразильського виробника літаків 22.12.2017

Американський гігант Boeing намагається купити бразильського виробника літаків Embraer. Влада Бразилії може заблокувати угоду.

Реклама

Докладно

Володимир Гройсман і Федеріка Могеріні

Рада асоціації Україна-ЄС: за що хвалили Київ

Федеріка Могеріні очікує, що уряд Володимира Гройсмана продовжить реформи і у рік виборів. 

Industrieanlage in Odessa, Ukraine (picture-alliance/AP)

Втрачені мільярди

Жодного підприємства з переліку "великої" приватизації в Україні цьогоріч продати не вдалося.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  