Boeing і Embraer домовилися про стратегічне партнерство

Виробники літаків Boeing та Embraer домовилися про створення спільного підприємства вартістю понад п'ять мільярдів доларів. Угоду про стратегічне партнерство ще має затвердити уряд Бразилії.
Американська компанія Boeing та бразильський концерн Embraer домовилися про створення спільного підприємства для виробництва пасажирських літаків та надання супутніх послуг. Як заявили компанії d понеділок, 17 грудня, вартість цього підприємства оцінюється у 5,26 мільярда доларів, що вище ніж попередня оцінка вартості в 4,75 мільярда доларів, інформує агенція AFP.
При цьому частка Boeing у новому підприємстві становитиме 80 відсотків, що відповідає сумі в приблизно 4,2 мільярда доларів. Штаб-квартира спільного підприємства розташовуватиметься у Бразилії. Воно контролюватиме операції Embraer у сфері цивільного авіабудівництва, а підрозділи з випуску військових і приватних літаків залишаться незалежними, додає "Інтерфакс". Угоду ще має схвалити уряд Бразилії, якому належить "золота акція" Embraer, яка дає можливість накласти вето на подібну угоду.
Нагадаємо, компанія Embraer була заснована в 1969 році як державна, а на момент приватизації у 1994 році була збитковою і мала борги на суму понад 200 мільйонів доларів. Зараз же бразильська компанія посідає третє місце у світі серед виробників комерційних літаків за обсягом виручки.
Як зазначає AFP, нинішня угода між Boeing і Embraer виглядає як відповідь у конкурентній боротьбі на схожу угоду про партнерство між європейським аерокосмічним концерном Airbus та канадською компанією Bombardier, підписану в жовтні 2017 року.