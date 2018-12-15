Boeing і Embraer домовилися про стратегічне партнерство

Американська компанія Boeing та бразильський концерн Embraer домовилися про створення спільного підприємства для виробництва пасажирських літаків та надання супутніх послуг. Як заявили компанії d понеділок, 17 грудня, вартість цього підприємства оцінюється у 5,26 мільярда доларів, що вище ніж попередня оцінка вартості в 4,75 мільярда доларів, інформує агенція AFP.

При цьому частка Boeing у новому підприємстві становитиме 80 відсотків, що відповідає сумі в приблизно 4,2 мільярда доларів. Штаб-квартира спільного підприємства розташовуватиметься у Бразилії. Воно контролюватиме операції Embraer у сфері цивільного авіабудівництва, а підрозділи з випуску військових і приватних літаків залишаться незалежними, додає "Інтерфакс". Угоду ще має схвалити уряд Бразилії, якому належить "золота акція" Embraer, яка дає можливість накласти вето на подібну угоду.

Нагадаємо, компанія Embraer була заснована в 1969 році як державна, а на момент приватизації у 1994 році була збитковою і мала борги на суму понад 200 мільйонів доларів. Зараз же бразильська компанія посідає третє місце у світі серед виробників комерційних літаків за обсягом виручки.

Як зазначає AFP, нинішня угода між Boeing і Embraer виглядає як відповідь у конкурентній боротьбі на схожу угоду про партнерство між європейським аерокосмічним концерном Airbus та канадською компанією Bombardier, підписану в жовтні 2017 року.