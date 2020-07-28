Boeing припинить виробляти літаки 747-ої моделі

Американська компанія Boeing оголосила у середу, 29 липня, про збитки у 2,4 мільярда доларів у другому кварталі цього року через пандемію COVID-19, а також про припинення виробництва літаків Boeing 747 у 2022 році, повідомляє агентство новин dpa.

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Цей крок не став несподіванкою, оскільки Boeing в останні роки вже натякав на плани припинити виробництво Boeing 747 на тлі зменшення замовлень та цінового тиску. Вперше літак цієї моделі піднявся в небо в 1969 році.

Крім того, у Boeing заявили, що планують скоротити працівників та уповільнити виробництво своїх літаків через різке скорочення попиту на ринку на тлі пандемії коронавірусу. Також у компанії повідомили, що зможуть виробляти 31 літак Boeing 737 MAX на місяць лише з початку 2022 року. Раніше таких показників планували досягнути у 2021 році.

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