 Boeing припинить виробляти літаки 747-ої моделі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2020

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Новини

Boeing припинить виробляти літаки 747-ої моделі

Компанія Boeing оголосила, що припинить виробляти літаки 747-ої моделі у 2022 році. Також компанія повідомила про збитки у 2,4 мільярда доларів у другому кварталі цього року через пандемію коронавірусу.

Boeing 747 в аеропорту Франкфурта-на-Майні

Boeing 747 в аеропорту Франкфурта-на-Майні

Американська компанія Boeing оголосила у середу, 29 липня, про збитки у 2,4 мільярда доларів у другому кварталі цього року через пандемію COVID-19, а також про припинення виробництва літаків Boeing 747 у 2022 році, повідомляє агентство новин dpa.

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Цей крок не став несподіванкою, оскільки Boeing в останні роки вже натякав на плани припинити виробництво Boeing 747 на тлі зменшення замовлень та цінового тиску. Вперше літак цієї моделі піднявся в небо в 1969 році.

Крім того, у Boeing заявили, що планують скоротити працівників та уповільнити виробництво своїх літаків через різке скорочення попиту на ринку на тлі пандемії коронавірусу. Також у компанії повідомили, що зможуть виробляти 31 літак Boeing 737 MAX на місяць лише з початку 2022 року. Раніше таких показників планували досягнути у 2021 році.

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