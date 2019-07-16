Boeing заявив про рекордні збитки після катастроф літаків 737 MAX

Американська авіабудівельна компанія Boeing на тлі двох авіакатастроф її літака 737 MAX заявила про рекордні збитки в другому кварталі поточного року. Вони становлять 2,9 мільярда доларів і є найбільшими за всю історію компанії протягом одного кварталу, повідомляє у середу, 24 липня, агенція AFP.

Зазначається, що обсяг виручки компанії впав у другому кварталі на 35,1 відсотка - до 15,8 мільярда доларів, що також пояснюється, зокрема, припиненням поставок моделі 737 MAX, яка користувалася найбільшим попитом. До того ж, компанія витратила на виплату дивідендів 1,2 мільярда доларів, що на 20 відсотків більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, Boeing відтермінував перші польоти нової моделі 777X, яка перебуває у розробці. У компанії пояснили проблемами з двигунами 777X, які постачає компанія General Electric. Також у компанії заявляють, що намагаються вирішити проблеми з програмним забезпеченням літаків 737 MAX, які були пов'язані з обома аваріями 737 MAX.

Минулого тижня авіагігант заявив про плани виділити 4,9 мільярда доларів на компенсації авіакомпаніям за скасовані рейси та затримки з доставкою літаків.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився Boeing 737 MAX індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. У березні цього року також невдовзі після вильоту з аеропорту Аддис-Абеби впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines. В обох випадках експерти відзначають порушення траєкторії і швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів. В результаті аварій загинули 346 осіб.

Більшість країн світу, включно зі США, заборонили експлуатацію Boeing 737 MAX до закінчення розслідування. А у червні цього року Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) виявило новий дефект у програмному забезпеченні моделі Boeing 737 MAX. Компанія повинна усунути цей недолік. Заборону на експлуатацію цієї моделі Boeing скасують, коли її буде визнано безпечною, заявили в FAA.