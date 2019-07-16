 Boeing заявив про рекордні збитки після катастроф літаків 737 MAX | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Boeing заявив про рекордні збитки після катастроф літаків 737 MAX

На тлі двох аварій літаків моделі 737 MAX авіабудівельний гігант Boeing заявив про рекордні 2,9 мільярда доларів збитків у другому кварталі цього року.

Boeing 737 MAX

Припинення експлуатації літаків Boeing 737 MAX принесла авіагіганту рекордні збитки

Американська авіабудівельна компанія Boeing на тлі двох авіакатастроф її літака 737 MAX заявила про рекордні збитки в другому кварталі поточного року. Вони становлять 2,9 мільярда доларів і є найбільшими за всю історію компанії протягом одного кварталу, повідомляє у середу, 24 липня, агенція AFP.

Зазначається, що обсяг виручки компанії впав у другому кварталі на 35,1 відсотка - до 15,8 мільярда доларів, що також пояснюється, зокрема, припиненням поставок моделі 737 MAX, яка користувалася найбільшим попитом. До того ж, компанія витратила на виплату дивідендів 1,2 мільярда доларів, що на 20 відсотків більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

DW.COM

У Boeing пообіцяли протягом кількох років виплатити 100 мільйонів доларів сім'ям загиблих в авіакатастрофах його літака 737 Max. (03.07.2019)

Федеральне управління цивільної авіації США виявило нову проблему у літаках Boeing 737 MAX. Від корпорації вимагають знизити виявлений потенційний ризик. (27.06.2019)

Крім того, Boeing відтермінував перші польоти нової моделі 777X, яка перебуває у розробці. У компанії пояснили проблемами з двигунами 777X, які постачає компанія General Electric. Також у компанії заявляють, що намагаються вирішити проблеми  з програмним забезпеченням літаків 737 MAX, які були пов'язані з обома аваріями 737 MAX. 

Минулого тижня авіагігант заявив про плани виділити 4,9 мільярда доларів на компенсації авіакомпаніям за скасовані рейси та затримки з доставкою літаків.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився Boeing 737 MAX індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. У березні цього року також невдовзі після вильоту з аеропорту Аддис-Абеби впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines. В обох випадках експерти відзначають порушення траєкторії і швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів. В результаті аварій загинули 346 осіб.

Більшість країн світу, включно зі США, заборонили експлуатацію Boeing 737 MAX до закінчення розслідування. А у червні цього року Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) виявило новий дефект у програмному забезпеченні моделі Boeing 737 MAX. Компанія повинна усунути цей недолік. Заборону на експлуатацію цієї моделі Boeing скасують, коли її буде визнано безпечною, заявили в FAA.

Дивитись відео 05:44

Туристичний сезон: чи готовий аеропорт "Бориспіль" до Європи? (28.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Туристичний сезон: чи готовий аеропорт "Бориспіль" до Європи? (28.06.2019)  

Також за темою

Belgien Flugzeuge Ryanair auf dem Flughafen Charleroi

Проблеми з літаками Boeing 737 MAX гальмують зростання Ryanair 16.07.2019

Лоукостер Ryanair очікує, що отримає на початку наступного року 30 літаків Boeing 737 MAX замість замовлених 58-ми. Це призведе до скорочення пропозицій авіаперевізника у низці аеропортів.

Southwest Airline Boeing 737 Max

У США виявили новий дефект у літаках Boeing 737 MAX 27.06.2019

Федеральне управління цивільної авіації США виявило нову проблему у літаках Boeing 737 MAX. Від корпорації вимагають знизити виявлений потенційний ризик.

Äthiopian Airlines

Boeing заплатить 100 мільйонів доларів сім'ям загиблих в авіакатастрофах 03.07.2019

У Boeing пообіцяли протягом кількох років виплатити 100 мільйонів доларів сім'ям загиблих в авіакатастрофах його літака 737 Max.

Реклама

Докладно

Слов'янськ перед парламентськими виборами

"Коней на переправі не міняють"

Виборці на Донбасі здебільшого підтримали старі кадри.  

Німецька митниця може перевірити Ваш багаж при в'їзді в країну

Що можна, а що не можна ввозити в Німеччину

Ці правила ввезення продуктів, а також тварин на територію ФРН стосуються всіх.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  