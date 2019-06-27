 Boeing заплатить 100 мільйонів доларів сім′ям загиблих в авіакатастрофах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2019

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Новини

Boeing заплатить 100 мільйонів доларів сім'ям загиблих в авіакатастрофах

У Boeing пообіцяли протягом кількох років виплатити 100 мільйонів доларів сім'ям загиблих в авіакатастрофах його літака 737 Max.

Boeing заплатить 100 мільйонів доларів сім'ям загиблих в аваріях його літака 737 MAX

Boeing заплатить 100 мільйонів доларів сім'ям загиблих в аваріях його літака 737 MAX

Американська авіабудівна компанія Boeing пообіцяла виплатити 100 мільйонів доларів протягом кількох років сім'ям загиблих та постраждалим під час двох авіакатастроф літаків 737 Max, внаслідок яких загинули 346 осіб.

"Boeing вибачається за трагічну втрату життів в обох аваріях, ми роками пам'ятатимемо про ці втрачені життя", - цитує AFP генерального директора Boeing Денніса Муйленбурга.

DW.COM

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Представники компанії заявили у середу, 3 липня, що частина грошей піде на витрати на проживання і на вирішення труднощів, яких зазнали сім'ї загиблих пасажирів.

У компанії зазначили, що співпацюватимуть із місцевими урядами та неурядовими організаціями для "забезпечення витрат на життя" та стимулювання економічного розвитку в регіонах, які постраждали від аварій літаків, що належали авіакомпаніям Ethiopian Airlines і Lion Air.

Раніше Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) виявило новий дефект у програмному забезпеченні моделі літака Boeing 737 MAX, який може становити потенційний ризик для безпеки. Компанія повинна усунути цей недолік. Заборону на експлуатацію цієї моделі Boeing скасують, коли її буде визнано безпечною.

Проблеми з Boeing 737 MAX

Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився Boeing 737 MAX індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. У березні цього року також невдовзі після вильоту з аеропорту Аддіс-Абеби впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines. В обох випадках експерти відзначають порушення траєкторії і швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів. В результаті аварій загинули 346 осіб.

Попередній звіт у розслідуванні катастрофи літака в Ефіопії показав, що пілоти дотримувалися всіх інструкцій виробника, але це не запобігло аварії. Більшість країн світу, включно зі США, заборонили експлуатацію Boeing 737 MAX до закінчення розслідування. 

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