 Boeing визнав другу проблему в програмному забезпеченні літака 737 MAX 8 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2019

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Новини

Boeing визнав другу проблему в програмному забезпеченні літака 737 MAX 8

У літаках Boeing 737 MAX 8 знайшли нову проблему з програмним забезпеченням. Авіакомпанія називає її "незначною". Експерти, яких цитують американські ЗМІ, не погоджуються.

Літаки Boeing 737 Max 8 в аеропорту у США (фото з архіву)

Літаки Boeing 737 Max 8 в аеропорту у США (фото з архіву)

Авіакомпанія Boeing повідомила, що під час ретельного дослідження проблеми з системою контролю за польотом (MCAS) на літаку Boeing 737 MAX 8 виявлено "відносно невелику проблему" іншого програмного забезпечення. Роль системи контролю за польотом у падінні літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines незабаром після злету надалі ретельно вивчається експертами. Зазначена система MCAS у певних випадках може автоматична опускати ніс літака. 

У Boeing у четвер, 4 квітня, зазначили, що планують уважно вивчити попередні звіти ефіопського Бюро розслідування нещасних випадків і покращити безпеку своїх літаків. Зокрема там обіцяють виправити і покращити програмне забезпечення, у якому було знайдено помилку, разом з оновленням MCAS. "Ми вжиємо усіх додаткових необхідних заходів, аби підвищити безпеку наших літаків", - зазначив президент компанії Boeing Кевін Макалістер у повідомленні в Twitter.

Раніше американське видання The Washington Post написало, що Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) вказала на існування проблеми з програмним забезпеченням на літаку. Джерела, цитовані виданням, зазначили, що дана проблема вважається ключовою для авіаційної безпеки. Як повідомила газета, доки недолік не буде усунений, заборону на використання літаків серії 737 Max не скасують.

Нагадаємо, що  напередодні уряд Ефіопії оприлюднив звіт на базі даних "чорних скриньок", які були знайдені на місці падіння літака. За цим звітом, екіпаж літака Boeing 737 MAX 8 виконав усі потрібні дії, рекомендовані компанією Boeing, коли ніс літака почав опускатися, однак контроль над повітряним судном відновити не вдалося.

Багато країн, включаючи і членів Європейського Союзу, вже заявили про припинення використання літаків Boeing 737 MAX 8. Загальний парк цих літаків по всьому світу складає 371 одиницю.

Нагадаємо, що 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із столиці Ефіопії Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року. У жовтні 2018 року літак цієї ж моделі зазнав катастрофи в Яванському морі неподалік від столиці Індонезії Джакарти, внаслідок чого загинуло 189 осіб. Літак індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав катастрофи, також був новим.

 

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