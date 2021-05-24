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Боб Ділан - американський музикант і поет. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Боб Ділан".
Боб Ділан - американський співак, музикант та лірик. 2016 року Боб Ділан став лауреатом Нобелівської премії з літератури. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Музикант Боб Ділан увійшов в історію одразу поп-, рок- та фолк-музики. Дискусії про присудження йому літературного Нобеля точилися не один рік. Цьогоріч музикант таки отримав нагороду за "створення нових поетичних висловлювань у видатній американській пісенній традиції".
Поет Томас Транстрьомер став лауреатом Нобелівської премії з літератури 2011 року. В обґрунтуванні говориться, що відзначено творчість «одного з найвизначніших поетів сучасності». Експерти кажуть про несподіване рішення.