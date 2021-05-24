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Боб Ділан

Боб Ділан - американський музикант і поет. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Боб Ділан".

Боб Ділан - американський співак, музикант та лірик. 2016 року Боб Ділан став лауреатом Нобелівської премії з літератури. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Цікаві факти про Боба Ділана (фотогалерея) 24.05.2021

24 травня 2021 року американському музиканту, поету та художнику Бобу Ділану виповнюється 80 років. Найцікавіше з його життя - у фотодобірці DW.
Цікаві факти про Боба Ділана

Цікаві факти про Боба Ділана 24.05.2021

24 травня 2021 року американському музиканту, поету та художнику Бобу Ділану виповнюється 80 років.

Боб Ділан написав Нобелівську промову і зможе отримати грошову премію

Боб Ділан написав Нобелівську промову і зможе отримати грошову премію 05.06.2017

Шведська королівська академія отримала і виклала у себе на сайті Нобелівську промову лауреата премії з літератури американського рок-музиканта з одеським корінням Боба Ділана.
Боб Ділан нарешті отримав Нобелівську премію

Боб Ділан нарешті отримав Нобелівську премію 01.04.2017

Американський співак Боб Ділан прибув до Стокгольма, де виступив з концертом. У Шведській академії підтвердили, що він забрав диплом і медаль лауреата Нобелівської премії.
Боб Ділан погодився отримати медаль і диплом Нобелівської премії

Боб Ділан погодився отримати медаль і диплом Нобелівської премії 29.03.2017

Боб Ділан приїде до Стокгольма з концертами і заодно забере диплом та медаль Нобелівської премії з літератури. Він зробить це "у скромній інтимній атмосфері" без участі ЗМІ.
Вручення Нобелівських премій у Стокгольмі відбулося без Ділана

Вручення Нобелівських премій у Стокгольмі відбулося без Ділана 10.12.2016

Володар Нобелівської премії з літератури співак Боб Ділан на вручення почесної нагороди не приїхав. Його пісня на заході пролунала у виконанні співачки Патті Сміт.

Буду, якщо зможу: Ділан прокоментував Нобеля за два тижні після присудження

"Буду, якщо зможу": Ділан прокоментував "Нобеля" за два тижні після присудження 29.10.2016

Американський музикант Боб Ділан після тривалої мовчанки зв'язався зі Шведською академією та прокоментував отримання Нобелівської премії.

Олександр Ірванець: Премія Принца Астурійського та інші відзнаки

Олександр Ірванець: Премія Принца Астурійського та інші відзнаки 14.10.2016

"Поезія - це теж література, і пісенні тексти нічим суттєво не відрізняються від усяких там сонетів і октав", - Олександр Ірванець, спеціально для DW.
Боб Ділан: Нобелівський лауреат з одеським корінням (фотогалерея)

Боб Ділан: Нобелівський лауреат з одеським корінням (фотогалерея) 13.10.2016

Нобелівський лауреат Боб Ділан родом з містечка Дулут, штат Мінесота. Менше ж відомий той факт, що за лінією батька родина митця походить з Одеси. Його бабуся та дідусь емігрували до США на початку ХХ століття.
Боб Ділан: Нобелівський лауреат з одеським корінням

Боб Ділан: Нобелівський лауреат з одеським корінням 13.10.2016

Нобелівський лауреат Боб Ділан родом з містечка Дулут, штат Мінесота. Менше ж відомий той факт, що за лінією батька родина митця походить з Одеси. Його бабуся та дідусь емігрували до США на початку ХХ століття.

Боб Ділан отримав Нобелівську премію з літератури (13.10.2016) 13.10.2016

Музикант Боб Ділан увійшов в історію одразу поп-, рок- та фолк-музики. Дискусії про присудження йому літературного Нобеля точилися не один рік. Цьогоріч музикант таки отримав нагороду за "створення нових поетичних висловлювань у видатній американській пісенній традиції".
Ейнштейн поп-музики і володар літературного Нобеля - портрет Боба Ділана

"Ейнштейн поп-музики" і володар літературного Нобеля - портрет Боба Ділана 13.10.2016

Музикант Боб Ділан отримав Нобелівську премію з літератури. Він як ніхто інший увійшов в історію одразу поп-, рок- та фолк-музики. Однак і дискусії про присудження йому літературного Нобеля точилися не один рік.
Фотогалерея: Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року

Фотогалерея: Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року 13.10.2016

Нобелівська премія з літератури - одна з найпрестижніших нагород. Серед лауреатів останніх років - і саркастична австрійка, і суперечливий китайський майстер пера, і білоруська авторка.
Нобелівську премію з літератури присудили Бобу Ділану

Нобелівську премію з літератури присудили Бобу Ділану 13.10.2016

Американського співака та автора пісень Боба Ділана Нобелівський комітет відзначив за "створення нових поетичних виражень у видатній американській пісенній традиції".
Знову не Боб Ділан: Нобелівську премію з літератури отримав поет зі Швеції

Знову не Боб Ділан: Нобелівську премію з літератури отримав поет зі Швеції 06.10.2011

Поет Томас Транстрьомер став лауреатом Нобелівської премії з літератури 2011 року. В обґрунтуванні говориться, що відзначено творчість «одного з найвизначніших поетів сучасності». Експерти кажуть про несподіване рішення.
Художник Боб Ділан: перша виставка

Художник Боб Ділан: перша виставка 05.11.2007

Музей мистецтв у німецькому місті Кемніці знайомить з невідомою досі художньою творчістю американського співака Боба Ділана.