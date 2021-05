Цікаві факти про Боба Ділана (фотогалерея)

Цікаві факти про Боба Ділана

Виставка у США

У 2021 році у США відбудеться найбільша виставка малюнків і скульптур Ділана Retrospectum. Більша частина робіт привячена мандрам музиканта по різних містах Америки. На фото - робота Боба Ділана One Too Many.

Автор: Максим Нелюбін