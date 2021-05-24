 Цікаві факти про Боба Ділана (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 24.05.2021

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Культура й стиль життя

Цікаві факти про Боба Ділана (фотогалерея)

24 травня 2021 року американському музиканту, поету та художнику Бобу Ділану виповнюється 80 років. Найцікавіше з його життя - у фотодобірці DW.

  • Боб Ділан

    Цікаві факти про Боба Ділана

    Популярність

    1963 рік. Боб Ділан стає відомим музикантом. На фото він разом з фолк-співачкою Джоан Баез на марші за робочі місця і свободу у Вашингтоні. Акція 28 серпня 1963 року стала однією з найбільших демонстрацій за громадянські права в історії США.

  • Боб Ділан

    Цікаві факти про Боба Ділана

    Гастролі та СРСР

    У середині 1970-х Ділан гастролює світом. На світлині - його концерт у Бангладеш у 1974 році. У СРСР музикант вперше виступив у 1985 році, однак тоді великої кількості глядачів на концерті він не зібрав.

  • Боб Ділан

    Цікаві факти про Боба Ділана

    Ділан і релігія

    1983 рік. Боб Ділан присітній в Єрусалимі на бар-міцві - святі релігійного повноліття свого сина Джессі. У 1970-х сам музикант взяв христиняство, почав писати більш релігійні тексти та експериментував у жанрі госпел - духовної християнської музики. Пізніше він став прихильником Хабаду - напрямку у хасидизмі.

  • Боб Ділан

    Цікаві факти про Боба Ділана

    ДІлан і нагороди

    У 2012 році Ділан отримав одну з найвищих нагород США для цивільних осіб - Президентську медаль Свободи. Нагороду у Білому домі йому вручив Барак Обама.

  • Як Бобу Ділану вручали Нобелівську премію

    Цікаві факти про Боба Ділана

    Нобелівська премія

    2016-го представники Нобелівського комітету не могли додзвонитись Бобу Ділану протягом доби та повідомити йому про присудження Нобелівської премії з літератури. На фото - секретарка Шведської королівської академії Сара Даніус розмовляє пор це з журналістами. Музикант приїхав на нагородою через кілька місяців після офіційної церемонії.

  • Виставка Боба Ділана у Празі

    Цікаві факти про Боба Ділана

    Ділан як художник

    У 2017 році у Празі виставили понад 50 художніх робіт Боба Ділана. Він пише аквареллю, маслом, гуашшю, а також використовує олівець і пастель. малюнки музиканта неодноразово діставали високу оцінку критиків.

  • Робота Боба Ділана One Too Many

    Цікаві факти про Боба Ділана

    Виставка у США

    У 2021 році у США відбудеться найбільша виставка малюнків і скульптур Ділана Retrospectum. Більша частина робіт привячена мандрам музиканта по різних містах Америки. На фото - робота Боба Ділана One Too Many.

    Автор: Максим Нелюбін


  • Боб Ділан

    Цікаві факти про Боба Ділана

    Популярність

    1963 рік. Боб Ділан стає відомим музикантом. На фото він разом з фолк-співачкою Джоан Баез на марші за робочі місця і свободу у Вашингтоні. Акція 28 серпня 1963 року стала однією з найбільших демонстрацій за громадянські права в історії США.

  • Боб Ділан

    Цікаві факти про Боба Ділана

    Гастролі та СРСР

    У середині 1970-х Ділан гастролює світом. На світлині - його концерт у Бангладеш у 1974 році. У СРСР музикант вперше виступив у 1985 році, однак тоді великої кількості глядачів на концерті він не зібрав.

  • Боб Ділан

    Цікаві факти про Боба Ділана

    Ділан і релігія

    1983 рік. Боб Ділан присітній в Єрусалимі на бар-міцві - святі релігійного повноліття свого сина Джессі. У 1970-х сам музикант взяв христиняство, почав писати більш релігійні тексти та експериментував у жанрі госпел - духовної християнської музики. Пізніше він став прихильником Хабаду - напрямку у хасидизмі.

  • Боб Ділан

    Цікаві факти про Боба Ділана

    ДІлан і нагороди

    У 2012 році Ділан отримав одну з найвищих нагород США для цивільних осіб - Президентську медаль Свободи. Нагороду у Білому домі йому вручив Барак Обама.

  • Як Бобу Ділану вручали Нобелівську премію

    Цікаві факти про Боба Ділана

    Нобелівська премія

    2016-го представники Нобелівського комітету не могли додзвонитись Бобу Ділану протягом доби та повідомити йому про присудження Нобелівської премії з літератури. На фото - секретарка Шведської королівської академії Сара Даніус розмовляє пор це з журналістами. Музикант приїхав на нагородою через кілька місяців після офіційної церемонії.

  • Виставка Боба Ділана у Празі

    Цікаві факти про Боба Ділана

    Ділан як художник

    У 2017 році у Празі виставили понад 50 художніх робіт Боба Ділана. Він пише аквареллю, маслом, гуашшю, а також використовує олівець і пастель. малюнки музиканта неодноразово діставали високу оцінку критиків.

  • Робота Боба Ділана One Too Many

    Цікаві факти про Боба Ділана

    Виставка у США

    У 2021 році у США відбудеться найбільша виставка малюнків і скульптур Ділана Retrospectum. Більша частина робіт привячена мандрам музиканта по різних містах Америки. На фото - робота Боба Ділана One Too Many.

    Автор: Максим Нелюбін


Боб Ділан народився 1941 року у штаті Міннесота в родині дрібного торговця. Дідусь і бабуся майбутнього нобелівського лауреата емігрували в США з Одеси на початку ХХ століття. Музикант працює під псевдонімом, його справжнє ім'я - Роберт Аллен Циммерман. З раннього дитинства він захоплювався грою на гітарі і губній гармошці, складав музику в стилі фолк і кантрі. 

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Цікаві факти про Боба Ділана (фотогалерея)

24 травня 2021 року американському музиканту, поету та художнику Бобу Ділану виповнюється 80 років.  

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