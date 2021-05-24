Цікаві факти про Боба Ділана (фотогалерея)

Боб Ділан народився 1941 року у штаті Міннесота в родині дрібного торговця. Дідусь і бабуся майбутнього нобелівського лауреата емігрували в США з Одеси на початку ХХ століття. Музикант працює під псевдонімом, його справжнє ім'я - Роберт Аллен Циммерман. З раннього дитинства він захоплювався грою на гітарі і губній гармошці, складав музику в стилі фолк і кантрі.

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