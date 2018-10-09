BMW інвестує у спільне підприємство в Китаї 3,6 мільярда євро

Німецький автомобільний концерн BMW інвестує ззначні кошти в спільне підприємство в Китаї BMW Brilliance Automotive Ltd. За збільшення частки з 50 до 75 відсотків компанія заплатить 3,6 мільярда євро (4,2 мільярда доларів). Угоду ще мають схвалити регулятор та китайський партнер BMW.

Угоду планується закрити до 2022 року. "Постійними інвестиціями, а також розробкою та виробництвом електричних автомобілів ми підкреслюємо важливість Китаю як динамічного ринку зростання для нас", - сказав у четвер, 11 жовтня, генеральний директор BMW Гаральд Крюгер (Harald Krüger), цитує агенція AP.

BMW інвестуватиме в новий та існуючий завод в Шеньяні. До 2020 року на двох заводах планується виробляти до 650 тисяч автомобілів на рік, тоді як минулого року з конвеєра зійшло 400 тисяч автомобілів. На спільному підприємстві, де зараз працюють 18 тисяч людей, планується створити ще п'ять тисяч робочих місць. Новий завод зможе виробляти електричні, гібридні та звичайні автомобілі на одному конвеєрі, включаючи такі електричні моделі, як BMW iX3.

Китайський уряд намагається дати імпульс виробництву електричних та гібридних автомобілів. Минулого року частка таких авто на ринку країни становила 2,2 відсотка, до 2020 року цю цифру планується збільшити до 4 відсотків. Китай є найбільшим ринком для BMW - минулого року концерн продав там 560 тисяч автомобілів.

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