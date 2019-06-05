BMW підозрюють у махінаціях з продажами автомобілів в США

Комісія з цінних паперів і бірж США почала розслідувати роботу німецького автовиробника BMW. Автокомпанію підозрюють у махінаціях, пов'язаних із завищенням кількості проданих машин. Про це у понеділок, 23 грудня, повідомляє видання The Wall Street Journal.

За даними WSJ, автодилери BMW реєстрували автівки на себе як нібито вони були продані. Утім, насправді вони продовжували стояти на дилерських стоянках. Потім машини продавали як ледь вживані. Така практика дозволяє штучно покращити обсяги продажів.

За 9 місяців 2019 року автовиробник продав в США майже 323 тисячі автомобілів марок BMW і Mini. Це - на 1,7 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Речник BMW у коментарі виданню підтвердив факт розслідування комісії і запевнив, що автовиробник "повністю співпрацює" з нею. Водночас він не надав детальнішої інформації. Тим часом у самому американському регуляторі відмовились коментувати підозри щодо BMW.

Німецький автогігант - не перший виробник автомобілів, роботу якого розслідувала американська комісія. У вересні після років розслідування вона оштрафувала італійсько-американського автовиробника Fiat Chrysler на 40 мільйонів доларів. Його визнали винним у введенні в оману інвесторів, маніпулюючи цифрами щодо обсягів продажів.

Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині Перше місце - Volkswagen Tiguan Згідно з опитуванням, німці більше полюбляють відпустку "дикунами" на автомобілі, ніж пакетні тури "все включено". За даними Федерального відомства автодорожнього транспорту (Kraftfahrt-Bundesamt), найбільш затребувані - компактні моделі позашляховиків. На першому місці - Volkswagen Tiguan. Цього року на німецькому ринку - це кожен четвертий проданий автомобіль в сегменті кросоверів.

Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині Друге місце - VW T-Roc Довжина цього компактного позашляховика від Volkswagen - 4,2 метра, що відповідає розміру невеликого хетчбека VW Polo. За дизайном він обійшов усіх своїх родичів. Експерти вважають цю модель найбільш інноваційною за зовнішнім виглядом із усієї лінійки Volkswagen. У Німеччині за перші шість місяців 2019 року пройшли реєстрацію 31302 одиниці VW T-Roc.

Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині Третє місце - BMW X1 Цей автомобіль виробництва концерну BMW особливою витонченістю не відрізняється. Проте просторий салон і місткий багажник роблять його зручним для подорожей. Важливим є й те, що BMW X1 входить до переліку бюджетних позашляховиків. У Німеччині в першому півріччі 2019 року зафіксовано 20281 його нових реєстрацій - на 17 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині Четверте місце - Ford Kuga Близько 24 тисяч євро коштує цей компактний позашляховик. Однак, попри його доступну ціну, за перші шість місяців 2019 року в Німеччині зареєстровано лише 19573 його продажів - на 16 відсотків менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Утім, тут нема нічого дивного: покупці просто очікують виходу кросовера Ford Kuga третього покоління, котрий з'явиться вже цього року.

Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині П'яте місце - Mercedes GLC При довжині 4,7 метра GLC компактним його не назвеш, його базова ціна в 46 000 євро також більше підходить для позашляховика середнього класу. За першу половину 2019 року зафіксовано 17018 нових реєстрацій GLC - на 16 відсотків менше, ніж в попередньому році.

Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині Шосте місце - Skoda Karoq Модель Karoq, позашляховика від Skoda, швидко стала бестселером у Німеччині. 15599 нових реєстрацій Karoq зафіксовано у першій половині 2019 року - на 54 відсотка більше, ніж за той же період попереднього року. І це не дивно: базова ціна Karoq в 22 500 євро відносно низька для 4,4-метрового позашляховика

Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині Сьоме місце - Seat Ateca Компактний позашляховик Ateca випустила іспанська дочірня компанія VW - і не прогадала: в період з січня по червень 2019 року зафіксовано 14 957 нових реєстрацій Ateca в Німеччині, що на 40 відсотків перевищує даний показник за аналогічний період минулого року.

Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині Восьме місце - Ford Ecosport Кроки з модернізації і рестайлінгу моделі Ford Ecosport, які були вжиті два роки тому, окупилися: продажі мініпозашляховика від компанії Ford у першій половині 2019 року різко підскочили. Ford Ecosport - автомобіль довжиною 4,10 метра, в якого у Німеччині зафіксовано 14664 нових реєстрацій. Це на 64 відсотка більше, ніж за той же період минулого року

Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині Дев’яте місце - Dacia Duster Довжина моделі Duster від фірми Dacia, дочірньої компанії Renault, - 4,3 метра, а базова ціна - всього 11000 євро. А от дані щодо витрати палива у Dacia Duster не особливо відрізняються від конкурентів. У першій половині 2019 року 13908 покупців вибрали цей позашляховик, і це були переважно приватні особи. У сегменті комерційних авто частка Dacia Duster складає всього 15 відсотків.

Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині Десяте місце - BMW X3 Ані мініатюрним, ані дешевим цей позашляховик, що був розроблений в Німеччині та зібраний у США, не назвеш: його довжина - 4,7 метра, а ціна - 45000 євро. Утім, він достатньо популярний серед покупців автомобілів у Німеччині: в період з січня по червень 2019 року тут було зафіксовано 13507 нових реєстрацій BMW X3. Автор: Наталія Корольова

