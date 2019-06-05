 BMW підозрюють у махінаціях з продажами автомобілів в США | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.12.2019

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Економіка

BMW підозрюють у махінаціях з продажами автомобілів в США

Американський регулятор підозрює німецького автовиробника BMW у махінаціях під час продажів автомобілів. Автоконцерн заявив, що співпрацюватиме під час розслідування.

Американський регулятор підозрює BMW у махінаціях щодо продажів авто

Американський регулятор підозрює BMW у махінаціях щодо продажів авто

Комісія з цінних паперів і бірж США почала розслідувати роботу німецького автовиробника BMW. Автокомпанію підозрюють у махінаціях, пов'язаних із завищенням кількості проданих машин. Про це у понеділок, 23 грудня, повідомляє видання The Wall Street Journal.

DW.COM

Проблеми BMW, Daimler і Volkswagen багато в чому характерні для всієї світової автомобільної промисловості: перехід на електромобілі коштує дорого, а продажі падають, особливо в Китаї. (19.07.2019)

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Брюссель вбачає значну ймовірність того, що німецькі виробники автомобілів BMW, Daimler та VW змовились між собою у розробці технології щодо приховування обсягів викидів в атмосферу. (05.04.2019)

За даними WSJ, автодилери BMW реєстрували автівки на себе як нібито вони були продані. Утім, насправді вони продовжували стояти на дилерських стоянках. Потім машини продавали як ледь вживані. Така практика дозволяє штучно покращити обсяги продажів.

За 9 місяців 2019 року автовиробник продав в США майже 323 тисячі автомобілів марок BMW і Mini. Це - на 1,7 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Речник BMW у коментарі виданню підтвердив факт розслідування комісії і запевнив, що автовиробник "повністю співпрацює" з нею. Водночас він не надав детальнішої інформації. Тим часом у самому американському регуляторі відмовились коментувати підозри щодо BMW.

Німецький автогігант - не перший виробник автомобілів, роботу якого розслідувала американська комісія. У вересні після років розслідування вона оштрафувала італійсько-американського автовиробника Fiat Chrysler на 40 мільйонів доларів. Його визнали винним у введенні в оману інвесторів, маніпулюючи цифрами щодо обсягів продажів. 

  • Volkswagen Tiguan

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Перше місце - Volkswagen Tiguan

    Згідно з опитуванням, німці більше полюбляють відпустку "дикунами" на автомобілі, ніж пакетні тури "все включено". За даними Федерального відомства автодорожнього транспорту (Kraftfahrt-Bundesamt), найбільш затребувані - компактні моделі позашляховиків. На першому місці - Volkswagen Tiguan. Цього року на німецькому ринку - це кожен четвертий проданий автомобіль в сегменті кросоверів.

  • VW T-Roc

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Друге місце - VW T-Roc

    Довжина цього компактного позашляховика від Volkswagen - 4,2 метра, що відповідає розміру невеликого хетчбека VW Polo. За дизайном він обійшов усіх своїх родичів. Експерти вважають цю модель найбільш інноваційною за зовнішнім виглядом із усієї лінійки Volkswagen. У Німеччині за перші шість місяців 2019 року пройшли реєстрацію 31302 одиниці VW T-Roc.

  • BMW X1

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Третє місце - BMW X1

    Цей автомобіль виробництва концерну BMW особливою витонченістю не відрізняється. Проте просторий салон і місткий багажник роблять його зручним для подорожей. Важливим є й те, що BMW X1 входить до переліку бюджетних позашляховиків. У Німеччині в першому півріччі 2019 року зафіксовано 20281 його нових реєстрацій - на 17 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

  • Ford Kuga

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Четверте місце - Ford Kuga

    Близько 24 тисяч євро коштує цей компактний позашляховик. Однак, попри його доступну ціну, за перші шість місяців 2019 року в Німеччині зареєстровано лише 19573 його продажів - на 16 відсотків менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Утім, тут нема нічого дивного: покупці просто очікують виходу кросовера Ford Kuga третього покоління, котрий з'явиться вже цього року.

  • Mercedes GLC

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    П'яте місце - Mercedes GLC

    При довжині 4,7 метра GLC компактним його не назвеш, його базова ціна в 46 000 євро також більше підходить для позашляховика середнього класу. За першу половину 2019 року зафіксовано 17018 нових реєстрацій GLC - на 16 відсотків менше, ніж в попередньому році.

  • Skoda Karoq

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Шосте місце - Skoda Karoq

    Модель Karoq, позашляховика від Skoda, швидко стала бестселером у Німеччині. 15599 нових реєстрацій Karoq зафіксовано у першій половині 2019 року - на 54 відсотка більше, ніж за той же період попереднього року. І це не дивно: базова ціна Karoq в 22 500 євро відносно низька для 4,4-метрового позашляховика

  • Seat Ateca

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Сьоме місце - Seat Ateca

    Компактний позашляховик Ateca випустила іспанська дочірня компанія VW - і не прогадала: в період з січня по червень 2019 року зафіксовано 14 957 нових реєстрацій Ateca в Німеччині, що на 40 відсотків перевищує даний показник за аналогічний період минулого року.

  • Ford Ecosport

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Восьме місце - Ford Ecosport

    Кроки з модернізації і рестайлінгу моделі Ford Ecosport, які були вжиті два роки тому, окупилися: продажі мініпозашляховика від компанії Ford у першій половині 2019 року різко підскочили. Ford Ecosport - автомобіль довжиною 4,10 метра, в якого у Німеччині зафіксовано 14664 нових реєстрацій. Це на 64 відсотка більше, ніж за той же період минулого року

  • Dacia Duster

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Дев’яте місце - Dacia Duster

    Довжина моделі Duster від фірми Dacia, дочірньої компанії Renault, - 4,3 метра, а базова ціна - всього 11000 євро. А от дані щодо витрати палива у Dacia Duster не особливо відрізняються від конкурентів. У першій половині 2019 року 13908 покупців вибрали цей позашляховик, і це були переважно приватні особи. У сегменті комерційних авто частка Dacia Duster складає всього 15 відсотків.

  • BMW X3

    Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

    Десяте місце - BMW X3

    Ані мініатюрним, ані дешевим цей позашляховик, що був розроблений в Німеччині та зібраний у США, не назвеш: його довжина - 4,7 метра, а ціна - 45000 євро. Утім, він достатньо популярний серед покупців автомобілів у Німеччині: в період з січня по червень 2019 року тут було зафіксовано 13507 нових реєстрацій BMW X3.

    Автор: Наталія Корольова


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