BMW відкликає сотні тисяч автомобілів у Європі

Автогігант BMW відкличе у Європі 324 тисячі автомобілів, з яких понад 96 тисяч - у Німеччині. Причиною став імовірний дефект модуля рециркуляції відпрацьованих газів. Автовиробник планує замінити відповідні деталі машин. Про це у середу, 8 серпня, повідомляє німецьке видання Frankurter Allemeine Zeitung (FAZ). В головному офісі BMW у Баварії підтвердили інформацію газети.

У Південній Кореї BMW через таку саму проблему відкликала вже понад 100 тисяч автомобілів. Порушення роботи модуля рециркуляції відпрацьованих газів може призвести до займання. За повідомленнями ЗМІ, вогонь уже виникав у близько 30 автомобілях. Передовсім ідеться про модель седана 520d. Раніше Південна Корея відкрила провадження щодо BMW через те, що концерн запізно почав відкликати авто. Щодо кількості займань у машинах в Європі BMW нічого не повідомляла.

Рециркуляція відпрацьованих газів є методом, який дозволяє скорочувати обсяги викидів шкідливих для людини оксидів азоту авто з дизельними двигунами.