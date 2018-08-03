 BMW відкликає сотні тисяч автомобілів у Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2018

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Новини

BMW відкликає сотні тисяч автомобілів у Європі

Дефект модуля рециркуляції відпрацьованих газів у дизельних автомобілях BMW несе небезпеку спричинити пожежу, тому автоконцерн планує замінити проблемні деталі.

BMW відкличе сотні тисяч автомобілів

BMW відкличе сотні тисяч автомобілів

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Щоразу здається, що "дизельний скандал" вже позаду. Але знову й знову спливають нові деталі навколо маніпуляцій німецьких автоконцернів. І скандал набуває нових обертів. (14.06.2018)

Юридична фірма Hagens Berman подала в США колективний позов проти BMW. Німецького автовиробника звинувачують у маніпуляції зі шкідливими викидами. (27.03.2018)

Автогігант BMW відкличе у Європі 324 тисячі автомобілів, з яких понад 96 тисяч - у Німеччині. Причиною став імовірний дефект модуля рециркуляції відпрацьованих газів. Автовиробник планує замінити відповідні деталі машин. Про це у середу, 8 серпня, повідомляє німецьке видання Frankurter Allemeine Zeitung (FAZ). В головному офісі BMW у Баварії підтвердили інформацію газети.

У Південній Кореї BMW через таку саму проблему відкликала вже понад 100 тисяч автомобілів. Порушення роботи модуля рециркуляції відпрацьованих газів може призвести до займання. За повідомленнями ЗМІ, вогонь уже виникав у близько 30 автомобілях. Передовсім ідеться про модель седана 520d. Раніше Південна Корея відкрила провадження щодо BMW через те, що концерн запізно почав відкликати авто. Щодо кількості займань у машинах в Європі BMW нічого не повідомляла.

Рециркуляція відпрацьованих газів є методом, який дозволяє скорочувати обсяги викидів шкідливих для людини оксидів азоту авто з дизельними двигунами.

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