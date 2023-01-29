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Місце падіння автобуса в Пакистані
Щонайменше 41 людина загинула внаслідок падіння автобуса з мосту в ПакистаніФото: ismail Sasoli/AFP
КатастрофиПакистан

Більше 50 людей загинули у двох аваріях у Пакистані

Степан Смишляєв
3 год. тому

На заході Пакистану з мосту впав автобус з пасажирами, а у іншому регіоні країни перекинувся човен з дітьми.

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Щонайменше 51 людина загинула в двох окремих аваріях в Пакистані в неділю, 29 січня. У західній провінції Белуджистан автобус впав з мосту, а на північному заході країни, в провінції Хайбер-Пахтунхва, перекинувся човен з дітьми, повідомляє AFP.

Автобус, який їхав вночі з адміністративного центру Белуджистану Кветти і, за різними даними, перевозив від 44 до 48 осіб, врізався в опору на мосту, потім впав з нього і загорівся. За словами місцевих чиновників, аварія сталася через перевищення швидкості, хоча існує ймовірність, що водій міг заснути з кермом.

Наразі відомо про 41 загиблого та двох поранених пасажирів автобуса, пише AFP. 

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Човен перекинувся на дамбі

Також в неділю в провінції Хайбер-Пахтунхва перекинувся човен, який перевозив вихованців місцевої релігійної школи на дамбу Танда, пише Reuters. Загинули щонайменше 10 дітей у віці від семи років.

За попередніми даними, 11 дітей вдалося врятувати, частина з них -  у важкому стані, пише AFP. Ще дев'ятьох поки не знайшли, рятувальна операція триває.

За словами заступника комісара району Кохат Фуркана Хана, на дамбі в минулому були подібні інциденти, тому поліція закрила її для розважальних поїздок, повідомляє Reuters.

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Випадки, коли старі та перевентажені човни перекидаються, у Пакистані досить поширені. Також переповненість автобусів, поганий стан доріг та необачне кермування стають причинами численних жертв у дорожньо-транспортних пригодах, зазначає AFP.

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