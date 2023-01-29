Щонайменше 41 людина загинула внаслідок падіння автобуса з мосту в ПакистаніФото: ismail Sasoli/AFP
КатастрофиПакистан
Більше 50 людей загинули у двох аваріях у Пакистані
Степан Смишляєв
3 год. тому
На заході Пакистану з мосту впав автобус з пасажирами, а у іншому регіоні країни перекинувся човен з дітьми.
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Щонайменше 51 людина загинула в двох окремих аваріях в Пакистані в неділю, 29 січня. У західній провінції Белуджистан автобус впав з мосту, а на північному заході країни, в провінції Хайбер-Пахтунхва, перекинувся човен з дітьми, повідомляє AFP.
Автобус, який їхав вночі з адміністративного центру Белуджистану Кветти і, за різними даними, перевозив від 44 до 48 осіб, врізався в опору на мосту, потім впав з нього і загорівся. За словами місцевих чиновників, аварія сталася через перевищення швидкості, хоча існує ймовірність, що водій міг заснути з кермом.
Наразі відомо про 41 загиблого та двох поранених пасажирів автобуса, пише AFP.
Випадки, коли старі та перевентажені човни перекидаються, у Пакистані досить поширені. Також переповненість автобусів, поганий стан доріг та необачне кермування стають причинами численних жертв у дорожньо-транспортних пригодах, зазначає AFP.