Біля Запорізької АЕС вибухи, росіяни кажуть про атаку українських безпілотників

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 липня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 19 липня (час київський).

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В Енергодарі поблизу Запорізької атомної електростанції пролунали кілька вибухів, повідомляють місцеві телеграм-канали. Водночас російське інформагенство "РИА Новости" пише про атаку "українських безпілотників-камікадзе". Реакторна частина АЕС не постраждала.

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США також започаткували Ініціативу стійкості сільського господарства (AGRI) на загальну суму $100 млн для допомоги українському агросектору Ініціатива буде спрямована на забезпечення безперервного виробництва в Україні сільгосппродукції до 2023 року та вирішуватиме нагальні питання з її експортом, повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України у середу.

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Новий пакет військової допомоги Україні включатиме ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, заявив міністр оборони США Ллойд Остін. "Він включатиме ще чотири HIMARS, удосконалені ракетні системи, які українці так ефективно використовують і які так сильно змінили ситуацію на полі бою. І до нього увійдуть ще комплекти боєприпасів до РСЗВ та артилерії", - сказав Остін, відкриваючи четверту зустріч Контактної групи з оборони України у середу.

За його словами, США надала Україні вже загалом 12 систем HIMARS та дві дві системи протиповітряної оборони NASAMS. Міністр Оборони України Олексій Резніков напередодні зазначив, що для успішного контрнаступу ЗСУ потрібні принаймні 100 сучасних ракетних систем.

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На Херсонщині палають поля внаслідок обстрілів російської армії. Національна поліція повідомляє про вигорання понад 230 гектарів пшениці у Бериславському та Генічеському районах та пошкодженні 10 гектарів лісу поблизу міста Олешки. Як заявляють у правоохоронних органах, окупанти спеціально не допускають рятувальників або місцевих жителів для гасіння пожеж

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СБУ повідомляє, що викрила чиновника, який допоміг Росії перекинути бронетехніку з Криму на Херсонщину. Згідно із повідомленням спецслужб, злочинні дії вчиняв заступник директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації. За добровільну згоду співпрацювати, як повідомляє СБУ, окупанти призначили його керівником Херсонської залізниці. Як повідомляє херсонське видання "МОСТ", мова йде про херсонця Олега Мельника - в травні його проголосили керівником "Херсонської залізниці". Прокуратура нині заочно повідомила йому про підозру в колабораційній діяльності.

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Географічні завдання російської "спецоперації" змінилися, тепер це не тільки захист "ДНР" і "ЛНР", заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю "РИА Новости". Він погрожує подальшим розширенням географії вторгнення, в разі якщо Захід і надалі поставлятиме поставить Києву далекобійну зброю.

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В Україні ліквідували 45 незаконних каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон. У зв'язку з цим затримали 63 учасників злочинних груп, повідомляє МВС України у Facebook. Зазначається, що інформацію щодо можливості виїзду за кордон розміщували у закритих групах різноманітних месенджерів, вели перемовини з "клієнтом", за декілька годин до виїзду відправляли повідомлення з часом та місцем зустрічі. Поліція продовжує здійснювати системні оперативно-розшукові заходи для виявлення та блокування незаконних схем переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

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Євросоюз має намір запропонувати країнам-членам із серпня добровільно скоротити споживання природного газу на 15 відсотків. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на ухвалу, що супроводжує план, який Єврокомісія має представити 20 липня. Очікується, що буде рекомендовано скорочення витрат на опалення та охолодження та заходи ринкового характеру. Згідно з попередньою оцінкою Єврокомісії, у разі суворої зими під загрозою опиниться до 1,5 відсотка валового внутрішнього продукту ЄС. План ще має бути схвалений країнами-членами ЄС.

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Берлін виходить з того, що газ "Північним потоком" надходитиме у повному обсязі після техобслуговування, заявили в німецькому уряді. За словами представника німецького міністерства економіки, "Газпром" за контрактом зобов'язаний відновити постачання газу. Газопровід "Північний потік" 11 липня був закритий для проведення планових профілактичних робіт. Вони мають тривати до 21 липня.

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++12.40++

У Вашингтоні вважають, що Росія готує ґрунт для анексії окупованих українських територій - призначаючи там представників нелегітимної "влади", вводячи рубль як місцеву валюту і змушуючи мешканців приймати російське громадянство. Про це заявив на брифінгу в Білому домі координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. За його словами, Москва використовує на нещодавно окупованих територіях України таку саму тактику, що й у Криму під час його анексії. Йдеться про території навколо Херсона, Запоріжжя та всього Донбасу, зазначив Кірбі.

++12.15++

Росія та Україна за допомогою міжнародних посередників майже досягли угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Справді, станом зараз ми на дуже просунутій стадії. І сподіваємося, що РФ поведеться відповідально і підпишеться під тими зобов'язаннями, які передбачені проектом цієї домовленості", - зазначив Кулеба. Міністр уточнив, що у переговорах беруть участь не лише представники урядів двох країн, а й посередники від міжнародних організацій. При цьому глава МЗС наголосив, що процес - дуже складний і все може зірватися "будь-якої миті".

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Внаслідок обстрілів Харкова загинули троє людей

Дивитись відео 02:03 Українські біженці їдуть додому попри небезпеку (20.07.2022)

Російські війська вранці завдали ударів по одному з районів Харкова. За попередніми даними, троє людей загинули і одну поранено, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. "На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення", - написав він. Профільні служби наразі працюють на місцях влучань.

++11.05++

Контроль перетинів Дніпра, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у південному регіоні, йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії у Twitter. Російська окупаційна влада у Херсоні повідомила, що українські сили завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро. За даними розвідки, це ключове вразливе місце для російських сил, оскільки існує лише два пункти перетину через річку. Відомство зазначає, що нижня течія Дніпра є природним бар'єром із звичайною шириною водного шляху близько 1000 м.

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Удари ЗСУ: на окупованій Херсонщині росіяни закриють міст через Дніпро

Антонівський міст

На території окупованої Херсонщини може бути закритий для руху Антонівський міст через Дніпро. Внаслідок удару української артилерії він отримав суттєві пошкодження, пише російська агенція "Tасс". Повідомляється, що "Україна другий день поспіль обстрілює міст з ракетних систем HIMARS", випущено ніби 12 ракет, з яких у міст влучили 11.

Як повідомлялось, збройні сили України завдали ударів по мосту 19 липня. Британська розвідка у зв'язку з цим повідомила, що пошкодження цього мосту є "ключовою вразливістю для російських сил".

Антонівський міст - 1,4 кілометра довжиною і 25 метрів шириною - є автомобільно-пішохідним переходом через Дніпро, що поєднує Херсон з лівобережжям, зокрема, з містом Олешки.

++09.10++

Уночі РФ знову обстріляла Нікополь, є загиблі

Збройні сили РФ ночі знову обстріляли Нікополь, випустивши з РСЗВ "Град" понад 30 снарядів. Внасоідок обстрілів зруйновані й пошкоджено приватні будинки, двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення. Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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Протягом доби, що минула, внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 5 людей, ще 16 - поранені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 19 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Краснопіллі, 1 у Краматорську, 1 у Соледарі та 1 в Авдіївці. Ще 16 людей отримали поранення", - написав він у Telеgram і додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

++08.15++

На Запоріжжі у полоні у російських окупантів перебуває понад 400 осіб, яких викрадають із метою вимагання викупу, повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. "Зараз відомо про більш ніж 400 випадків викрадень людей різних категорій... окупанти вимагають у родичів полонених гроші за їхнє повернення і таким чином заробляють", - цитує Старуха Запорізька ОВА уFacebook. Водночас він зазначив, що за останню добу понад півтори тисячі людей виїхали з окупованих територій, зокрема 600 з лівобережжя Херсонщини.

++07.50++

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Про це ідеться в ранковому зведенні генерального штабу збройних сил України у Facebook. Повідомляється також про обстріли низки районів у Сумській, Харківській, Донецькій та інших областях сходу і півдня України.

++07.45++

Путін, який перебуває у Тегерані, повідомив, що посередницькі зусилля у "врегулюванні в Україні" пропонують Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. "Саудівська Аравія пропонує свої посередницькі послуги, Арабські Емірати, і вони мають такі можливості", - сказав російський президент журналістам.

++07.30++

Також у ніч з 19 на 20 липня російські війська знову завдали ракетного удару по селищу на Одещині, де на добу раніше від обстрілу постраждали шестеро людей. "Внаслідок влучення ворожої ракети сталося загоряння сміття та старого складського приміщення, - йдеться у повідомленні Одеської районної адміністрації. - Силами Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу ліквідовано. На щастя, жертв та постраждалих немає".

++07.15++

Увечері 19 липня збройні сили РФ обстріляли з "Градів" та артилерії центр міста Гуляйполе Запорізької області. За попередніми даними, є загиблі. "За словами свідків, окупант використав понад 20 снарядів. Пошкодження отримали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв'язку, приватні будинки", - повідомляє у Facebook Запорізька обласна адміністрація.

++07.00++

Володимир Путін може використати загрозу застосування ядерної зброї, щоб зірвати контрнаступ України для звільнення нею окупованих частин Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Про це йдеться у новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). На думку аналітиків, після анексії цих територій президент РФ може прямо чи непрямо дати зрозуміти, що на них тепер поширюється доктрина про використання ядерної зброї для захисту території Росії.

Таким чином, доходять висновку аналітики ISW, Україна та її західні партнери можуть мати вікно можливостей, що звужується, для організації та підтримки українського контрнаступу на окуповані території. Втім, при цьому у зведенні наголошується, що попередні натяки Росії на готовність використовувати ядерну зброю не призвели до цього практично.