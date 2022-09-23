Безпековий ризик? Як росіяни в Україні стають нелегалами

В Україні мешкає приблизно 175 тисяч громадян Росії. Ті, хто раніше подовжував статус свого перебування за стандартною для іноземців процедурою, тепер вимушено стають нелегалами. Їм загрожує депортація з країни.

"Я не можу сидіти і чекати, що мене видворять в Росію", - скаржиться DW росіянин Максим Пащенко, який одружений з українкою і уже кілька років мешкає в Україні. З 24 лютого - початку повномасштабної війни Росії проти України - українська Державна міграційна служба (ДМС) не приймає у нього жодних документів на подовження його легального перебування в країні. "Я не можу оновити мою посвідку на тимчасове проживання, мені в ДМС повідомили, що, мовляв, з росіянами не працюємо. Сказали - сидіть і чекайте", - розповідає чоловік.

Росіян поставили в Україні на паузу

Пащенко - один зі 175 тисяч громадян РФ, які жили в Україні до війни і перебувають там нині. Раніше їх статус регулювався законами і урядовими постановами про іноземців, однак з 24 лютого вони фактично "поставлені на паузу" - ДМС тимчасово призупинила надання адмінпослуг для іноземців і осіб без громадянства. Водночас служба ухвалює рішення про примусове повернення до країни походження або третьої країни навіть деяких з тих росіян, хто мешкає в Україні уже багато років, кажуть опитані DW адвокати з міграційного права. Пащенко підтверджує - від знайомих росіян в Україні знає, що до деяких уже приходили з ДМС і ставили штампи на видворення. Пащенко боїться такого розвитку подій щодо себе, адже у Росії брав з дружиною участь в опозиційних мітигнах, а зараз волонтерить і разом з російською громадою в Україні збирає кошти для ЗСУ.

До війни Максим Пащенко жив з дружиною на три краіни (на фото - у Польщі), але переважно - в Україні Фото: Maksym Pashchenko

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Серед тих росіян, які отримали штамп про видворення протягом останніх місяців, - Максим Гошовський. Він мешкав в Україні понад 10 років. З часів Революції гідності веде тут активне громадське життя, займається волонтерством. За останні вісім років чоловік двічі отримував тимчасове посвідчення громадянина України. Щоб отримати повноцінне громадянство, Максим мав відмовитися від російського паспорта. Однак, як пояснив Гошовський DW, він не міг цього зробити: "Тобто мені треба було поїхати в Росію. І сісти там у в'язницю, оскільки я був активним учасником Революції гідності, волонтером у зоні АТО, вивозив тіла загиблих з Іловайська. У Росії на мене точно заведені якісь кримінальні справи".

Наприкінці 2021 року дія тимчасового посвідчення Гошовського закінчилася. Він виїхав з України в Єгипет і знову заїхав по туристичній візі з наміром отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні. За законом, у нього було 90 днів на те, щоб подати документи до ДМС, серед іншого - довідку про несудимість. Запит на цю довідку Гошовський зробив через російське консульство. Там йому сказали, що довідка буде готова 26 лютого.

Захисна реакція держави на війну

Коли почалася війна, і Пащенко, і Гошовський щодо подовження легального перебування в Україні покладали надію на повідомлення ДМС від 1 березня 2022 року, яким іноземцям дозволили "пред'являти документ, строк дії якого закінчився". Гошовський навіть поновив волонтерську діяльність і займався закупівлею бронежилетів для ЗСУ. Утім, у травні його зупинили на блокпосту в Полтавській області, після чого відправили на додаткову перевірку в офіс ДМС. Уже за кілька годин Гошовському поставили штамп про примусове повернення до країни походження. Зараз чоловік перебуває в Україні і позивається до ДМС у суді.

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За даними ДМС, за останні пів року 635 громадянам Росії поставили штамп про примусове повернення в країну їхнього походження або в третю країну. У соцмережах ширяться повідомлення про волонтерів чи військових ЗСУ з "червоними паспортами", яких хочуть видворити з України. А під постами ДМС тисячі коментарів громадян РФ і їхніх близьких з питаннями і критикою державного органу.

Як каже адвокатка з міграційного права Ксенія Проконова, дії ДМС є захисною реакцією держави на війну. "Війна - це непередбачувана обставина. Ніхто не міг передбачити, і, власне, вибудувати собі якийсь алгоритм дій", - наголошує вона у розмові з DW. Однак адвокатка вважає, що через це порушився принцип правової визначеності у взаємодії іноземців і ДМС: "Громадяни РФ і Білорусі - на жаль, не можуть від початку війни прогнозувати ані рішення, ані будь-які обставини, які виникнуть при спілкуванні з ДМС".

Тепер у Проконової десятки запитів на юридичний супровід від громадян Росії і Білорусі. Ситуація кожного клієнта різниться. Однак Проконова зазначає, що людям з паспортам РФ зараз практично неможливо продовжити свою посвідку на проживання або отримати український паспорт. На думку юристки, ДМС мала би врегулювати відносини з громадянами РФ замість того, щоб ігнорувати їх.

Врегулювати відносини з громадянами країни-агресора?

На запит DW Державна міграційна служба України відповіла, що чекає на ухвалення парламентом закону про врегулювання відносин з особами, пов'язаними з державою-агресором. А поки цього не сталося, "ДМС тимчасово припинила прийом заяв від громадян Російської Федерації та розробила проєкт нормативно-правового акта, який встановлює умови подання громадянами країни-агресора заяв про отримання адміністративних послуг у міграційній сфері, який на сьогодні в установленому порядку подано на розгляд уряду".

Однак, як пояснює адвокат Володимир Жбанков, у цьому і полягає складність ситуації. Адже допоки немає офіційних рішень, їх не можна оскаржити. Як і сам факт того, що їх не ухвалюють.

Жбанков зазначає, що таким чином держава власноруч робить людей нелегалами. І саме це може мати для країни безпекові ризики. "Логічно саме з метою безпеки поставити таку людину на облік. Вона сама своїми ногами прийшла, їй це потрібно. Людина пройде всі необхідні співбесіди, дасть доступ до того, що ви попросите", - каже Жбанков. Адвокат додає, що саме нинішні рішення ДМС змушують людей ховатися і йти у тінь, а це шкодить безпеці країни.

"Замість того, щоб набути одного українця..."

Водночас в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців в Києві DW пояснили, що офіційної заборони доступу громадян Росії до надання притулку в Україні немає. Однак з іншими статусами легалізації іноземців, зокрема з продовженням посвідок, в офісі ООН не працюють і відповідного моніторингу не ведуть. Хоча і вказують, що "існують певні проблеми з доступом до процедури надання притулку, оскільки є різні практики територіальних органів ДМС і деякі з них не можуть працювати на повну потужність через безпекову ситуацію в регіонах". На уточнення DW, що означає працювати "не на повну потужність", в УВКБ ООН підтвердили, що йдеться про те, що від громадян РФ не приймають документи.

Росіяни в Україні вважають, що їх поставили в патову ситуацію. Максим Пащенко зазначає, що хотів би отримати українське громадянство. Та якщо його питання не вирішиться, вони з дружиною осядуть в іншій європейській країні. Чоловік, натякаючи на свою дружину, каже, що "замість того, щоб набути одного українця, Україна втратить одну громадянку".