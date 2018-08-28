 Bellingcat: Європейська компанія тренувала українських ультраправих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2018

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Новини

Bellingcat: Європейська компанія тренувала українських ультраправих

Компанія European Security Academy тренувала представників полку "Азов" і, ймовірно, активістів ультраправих організацій, йдеться в розслідуванні Bellingcat.

Європейська компанія проводила навчання для учасників Азова

Європейська компанія проводила навчання для учасників "Азова"

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Європейська компанія European Security Academy (ESA), яка займається тренуваннями сил безпеки, правоохоронних органів і військових, з 2016 року навчала базований в Маріуполі український полк "Азов", інтегрований в Національну гвардію України. Про це повідомляється в розслідуванні Bellingcat у четвер, 30 серпня. Велика група з України, що складалася принаймні частково з ветеранів "Азова", а також, імовірно, з діючих учасників руху "Азов" та інших ультраправих активістів, пройшла курс підготовки, який нагадує підготовку бійців спеціальних підрозділів в тренувальному центрі ESA в Польщі, зазначається у повідомленні.

Серед тих, хто пройшов тренінги ESA з поводження зі зброєю і тактики, також виявилися активісти українських ультраправих організацій, пов'язаних з цькуванням і нападами на українських ромів, представників ЛГБТ-спільноти і правозахисників: "Традиція та порядок", "Національний корпус" і "Національні дружини", пише Bellingcat.

Водночас керівний директор ESA заявив Bellingcat, що ця компанія відмовилася б проводити тренування для прихильників ультраправих ідеологій та осіб, пов'язаних з ультранаціоналістичними організаціями. Він також додав, що компанія проводить ретельні перевірки кандидатів, проте не уточнив, які критерії є підставою для відмови.

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