Bellingcat: Українські праворадикали отримують кошти від держави

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat заявляє, що деякі праворадикальні організації в Україні отримують фінансування за рахунок урядових грантів на програми "національно-патріотичного виховання", спрямовані на молодих українців. Такі висновки розслідувачі оприлюднили у вівторок, 16 липня, на офіційному сайті групи Bellingcat.

Як зазначають розслідувачі, ультраправі організації реалізують подібні програми і проекти, на які спрямоване урядове фінансування, що у свою чергу дозволяє їм набирати нових членів. Крім того, зауважується далі в матеріалі Bellingcat, ідейним натхненником програм "національно-патріотичного виховання" став очільник відділу національно-патріотичного виховання міністерства молоді та спорту України Микола Ляхович - "особа з роками досвіду в українському праворадикальному русі".

На момент публікації свого звіту група Bellingcat не отримала коментарів від міністерства молоді та спорту України. Також у відомстві поки не надали підтвердження того, що держфінансування було використане за призначенням. У міністерстві зазначили, що відповідь на запит розслідувачів нададуть у час, "визначений українським законодавством", тобто протягом 20 робочих днів.

Про які кошти йдеться?

Як пишуть аналітики групи Bellingcat, на 2019 рік уряд України виділив вісім мільйонів гривень на "національно-патріотичні освітні проекти", призначені для української молоді, включно з дітьми. У матеріалі зазначено, що 845 тисяч гривень (еквівалент 30 тисяч доларів) з цієї загальної суми йдуть на програми, які проводяться низкою філій українських ультраправих груп, включаючи партію "Національний корпус", "замішану у численних інцидентах проти нацменшин, активістів і поліції", а також організацій, котрі пов'язані з організацією C14.

Як нагадують розслідувачі, "Національний корпус" і C14 схарактеризовані в доповіді Державного департаменту США з прав людини за березень 2019 як "націоналістичні групи ненависті", а у доповіді правозахисної організації Freedom House у 2018 році - як "екстремістські".

У Bellingcat вважають, що рішення уряду України фінансувати орієнтовані на молодь проекти філій визнаних ультраправих екстремістських груп дає цим групам додаткове джерело легітимності і сприяє їхнім публічним зусиллям із залучення молоді до своїх лав.

Ультраправі не користуються підтримкою в Україні

Водночас експерти групи розслідувачів Bellingcat зазначають, що згідно найсвіжіших опитувань громадської думки в Україні, лише незначна кількість громадян підтримують партії з яскраво вираженою ультраправою ідеологією.

Так останні опитування свідчать, що на парламентських виборах в Україні, котрі відбудуться 21 липня, єдиний блок націоналістичних партій (серед них ВО "Свобода", "Національний корпус" і "Правий Сектор"), заледве набере два відсотки на виборах.

Нагадаємо, що міжнародна незалежна група розслідувачів Bellingcat відома своїми ретельними розслідуваннями катастрофи рейсу MH17 і, зокрема, вказала на беззаперечну відповідальність Росії за трагедію. Також Bellingcat неодноразово писала про справу отруєння в британському Солсбері та конфлікт у Сирії.