Bellingcat: "турист" із Солсбері - насправді герой РФ за операцію в Україні (відео)

Bellingcat й Insider стверджують: справжнє прізвище Боширова - Чепіга, який у 2014-му служив у підрозділі, який помітили біля кордону України. Тоді ж Чепіга отримав звання "Герой Росії" "за виконання миротворчої місії".
Розслідувачі з Bellingcat та Insider стверджують, що один з тих, хто ймовірно отруїв Скрипалів, і заявив у інтерв’ю RT як турист Руслан Боширов - насправді - полковник російських спецслужб Анатолій Чепіга. Про це свідчить маса документів. Зокрема, незалежні розслідувачі наводять витяг з системи "Російський паспорт". У ній і фотографія, і особисті дані Чепіги.
Односельці добре пам'ятають Анатолія Чепігу і стежать за всіма матеріалами в ЗМІ, пов'язаними зі звинуваченням Боширова і Петрова в отруєнні Скрипалів у Солсбері. Журналісти "Коммерсанта" побували в рідному селі Чепіги. (27.09.2018)
Daily Telegraph та Bellingcat повідомляють, що справжнє ім'я Руслана Боширова - Анатолій Володимирович Чепіга і він має звання полковника. (26.09.2018)
Ще один офіцер ГРУ приїжджав у Солсбері для організації отруєння Скрипаля, повідомляє видання Daily Telegraph. Він готував замах ще до того, як до Великобританії прибули безпосередні виконавці. (28.09.2018)