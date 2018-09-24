 Bellingcat: ″турист″ із Солсбері - насправді герой РФ за операцію в Україні (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.09.2018

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Європа

Bellingcat: "турист" із Солсбері - насправді герой РФ за операцію в Україні (відео)

Bellingcat й Insider стверджують: справжнє прізвище Боширова - Чепіга, який у 2014-му служив у підрозділі, який помітили біля кордону України. Тоді ж Чепіга отримав звання "Герой Росії" "за виконання миротворчої місії".

Турист у Солсбері - насправді полковник російських спецслужб Анатолій Чепіга?

"Турист" у Солсбері - насправді полковник російських спецслужб Анатолій Чепіга?

Розслідувачі з Bellingcat та Insider стверджують, що один з тих, хто ймовірно отруїв Скрипалів, і заявив у інтерв’ю RT як турист Руслан Боширов - насправді - полковник російських спецслужб Анатолій Чепіга. Про це свідчить маса документів. Зокрема, незалежні розслідувачі наводять витяг з системи "Російський паспорт". У ній і фотографія, і особисті дані Чепіги.   

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"Коммерсант": односельці впізнали у "Боширові" розвідника Чепігу

Односельці добре пам'ятають Анатолія Чепігу і стежать за всіма матеріалами в ЗМІ, пов'язаними зі звинуваченням Боширова і Петрова в отруєнні Скрипалів у Солсбері. Журналісти "Коммерсанта" побували в рідному селі Чепіги. (27.09.2018)  

ЗМІ: Справжнє ім'я одного з отруювачів Скрипаля - полковник Чепіга

Daily Telegraph та Bellingcat повідомляють, що справжнє ім'я Руслана Боширова - Анатолій Володимирович Чепіга і він має звання полковника. (26.09.2018)  

Daily Telegraph: Встановлено особу третього учасника замаху на Скрипаля

Ще один офіцер ГРУ приїжджав у Солсбері для організації отруєння Скрипаля, повідомляє видання Daily Telegraph. Він готував замах ще до того, як до Великобританії прибули безпосередні виконавці. (28.09.2018)  

Коментар: Останній доказ у справі Скрипалів веде до Кремля

Bellingcat і The Insider опублікували нові результати розслідування отруєння Скрипалів. У них представлені неспростовні докази участі Кремля в нападі в Солсбері, вважає Інґо Маннтойфель. (27.09.2018)  

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Докази того, що офіцер російської розвідки брав участь у замаху на Скрипалів, ще більше погіршать відносини Заходу із Москвою. Розслідувачі з Bellingcat й Insider вважають: Руслан Боширов отримав зірку героя Росії за участь у війні на Донбасі.

Bild Überwachungskamera

Коментар: Останній доказ у справі Скрипалів веде до Кремля 27.09.2018

Bellingcat і The Insider опублікували нові результати розслідування отруєння Скрипалів. У них представлені неспростовні докази участі Кремля в нападі в Солсбері, вважає Інґо Маннтойфель.

Bild Überwachungskamera

"Коммерсант": односельці впізнали у "Боширові" розвідника Чепігу 27.09.2018

Односельці добре пам'ятають Анатолія Чепігу і стежать за всіма матеріалами в ЗМІ, пов'язаними зі звинуваченням Боширова і Петрова в отруєнні Скрипалів у Солсбері. Журналісти "Коммерсанта" побували в рідному селі Чепіги.

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