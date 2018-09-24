Bellingcat: "турист" із Солсбері - насправді герой РФ за операцію в Україні (відео)

Розслідувачі з Bellingcat та Insider стверджують, що один з тих, хто ймовірно отруїв Скрипалів, і заявив у інтерв’ю RT як турист Руслан Боширов - насправді - полковник російських спецслужб Анатолій Чепіга. Про це свідчить маса документів. Зокрема, незалежні розслідувачі наводять витяг з системи "Російський паспорт". У ній і фотографія, і особисті дані Чепіги.