 Bellingcat: Російські кораблі атакували українські в нейтральних водах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2018

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Новини

Bellingcat: Російські кораблі атакували українські в нейтральних водах

Розслідувачі групи Bellingcat проаналізували дані ФСБ та виявили, що російський прикордонний катер "Изумруд" відкрив вогонь по українському "Бердянську" не в "територіальному морі" Росії, а у міжнародних водах.

Інцидент у Керченській протоці

Інцидент у Керченській протоці

Російські прикордонники застосували зброю на ураження щодо українського артилерійського катера "Бердянськ" у нейтральних водах, а не в "територіальному морі" Росії, як раніше стверджувала Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ. Про це йдеться у розслідуванні міжнародної групи Bellingcat, що вивчила матеріали з відкритих джерел.

За даними ФСБ, російський прикордонний катер "Изумруд" відкрив вогонь по українському "Бердянську" о 20:55 за місцевим часом. Служба повідомила точні координати обстрілу: Ш = 44° 51'3 ПШ, Д = 36° 23'4 СД. Наводячи їх, Федеральна служба безпеки стверджувала, що йшлося про "територіальне море" Росії.

Bellingcat наклала надані координати місцезнаходження "Бердянська" на карту і прийшла до висновку: якщо ФСБ вказала вірні координати, то "Бердянськ" в момент обстрілу перебував на відстані 22,72 кілометра від узбережжя Криму - більш ніж в 500 метрах за межами територіальних вод, які, за версією Росії, належать їй.

Також у розслідуванні звертається увага на аудіозаписи, де українські моряки подають міжнародний сигнал лиха і вказують свої координати. "Ця точка розташована на південний захід від місця, де Росія стверджує про обстріл "Бердянська", і також розташована за 12-мильною зоною (територіальних вод - Ред.) і, таким чином, в міжнародних водах", - йдеться у розслідуванні.

Водночас автори розслідування вказують на те, що українська сторона, яка також стверджує про напад на кораблі в нейтральних водах, все ж не надала достатню офіційну інформацію з цього приводу.

Журналісти Bellingcat також спиралися на дані радіокомунікаційних перехоплень, оприлюднених Службою безпеки України. Матеріали містили мінімум сім епізодів переговорів за участі військових РФ. Крім того, використовувалися кадри, зняті з борту російського корабля "Дон" в той момент, коли той таранив український буксир "Яни Капу".

DW.COM

До стрімкої ескалації протистояння між Москвою та Києвом призвели агресивні дії РФ поблизу Керченської протоки - на цьому сходяться німецькі експерти, які, проте, бачать вихід аж ніяк не в різких діях України. (30.11.2018)

Діям Росії в Керченській протоці немає виправдання, зазначили у спільній заяві глави МЗС країн Великої сімки. Вони закликали до стриманості, а також наголосили, що ніколи не визнають анексію Криму. (30.11.2018)

"З урахуванням даних геолокації у відеоматеріалах українські кораблі дійсно заходили в територіальні води, які, за твердженням Росії, належать їй - в прилеглі як до Криму, так і до материкової частини Росії в Керченській протоці", - йдеться у розслідуванні. При цьому зазначається, що українська сторона неодноразово підкреслювала, що, плануючи прохід через Керченську протоку, діяла відповідно до договору від 2003 року про співпрацю Києва і Москви у використанні Азовського моря.

Нагадаємо, днями суд в анексованому Криму арештував на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені. НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України. Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.

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Посилання в інтернеті

Розслідування Bellingcat

Аудіо й відео до теми

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