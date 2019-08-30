 Bellingcat: Російська влада підтримувала підозрюваного вбивцю чеченця у Берліні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2019

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Bellingcat: Російська влада підтримувала підозрюваного вбивцю чеченця у Берліні

У спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider, Spiegel Online і Dossier Center наводяться нові дані про особу громадянина Росії, підозрюваного у вбивстві в Берліні колишнього чеченського польового командира.

Поліцейські на місці вбивства у Берліні

Поліцейські на місці вбивства у Берліні

Вбивство в Берліні громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі не має кримінального підґрунтя, а є спланованою операцією. Про це повідомляється в спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider, Dossier Center і Spiegel Online, підсумки якого опубліковані у п'ятницю, 27 вересня. Розслідувачі повідомляють, що отримали "переконливі докази", що підозрюваний у вбивстві "Вадим Соколов" їздив до Берліна "під чужим ім'ям за активної підтримки російської держави, яка створила цілісну легенду фіктивної особистості".

Автори розслідування окремо відзначають, що особа ймовірного злочинця ще з'ясовується. При цьому в публікації Spiegel наводиться фотокопія анкети "Вадима Соколова", згідно з якою чоловік, якому 49 років, отримав російський індивідуальний номер платника податків тільки в липні 2019 року. Німецьке видання також вказує, що за адресою, за якою нібито мешкає "Соколов", людину з таким прізвищем ніхто не знає. Крім цього, автори доповіді стверджують, що телефон місця роботи "Соколова" - ЗАТ "Руст", про яке повідомлялося в пакеті документів для отримання шенгенської візи, повністю збігається з номером компанії, якою володіє міністерство оборони РФ.

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У доповіді відкидається гіпотеза, що "Соколов" і колишній майор поліції Володимир Степанов, який відбуває 24-річний термін в Росії, - одна і та сама особа, як вважалося раніше. "Джерело підтвердило, що, за даними на середину вересня 2019 року, Степанов все ще відбуває термін", - пишуть автори. За їхніми даними, підозрюваний у злочині спочатку виїхав з Москви в Париж, а потім до Варшави, де протягом п'яти днів винаймав кімнату в готелі. За цей час він з'їздив в Берлін, що вказує на його намір повернутися до Варшави після берлінської операції.

Колишній чеченський польовий командир Зелімхан Хангошвілі був застрелений в парку Малий Тіргартен (Kleiner Tiergarten) в центрі Берліна 23 серпня. Російська влада оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. У Німеччині чоловік шукав притулку після кількох скоєних на нього замахів. Ймовірного вбивцю вдалося зловити в день вбивства завдяки свідченням свідків. У РФ заперечують причетність офіційних осіб до злочину.

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Чи причетні російські спецслужби до вбивства в Берліні (06.09.2019)

Посилання в інтернеті

Розслідування щодо особи вбивці

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Чи причетні російські спецслужби до вбивства в Берліні (06.09.2019)  

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