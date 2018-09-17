 Bellingcat назвала імена відповідальних за катастрофу МН17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2019

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Новини

Bellingcat назвала імена відповідальних за катастрофу МН17

Розслідувачі групи Bellingcat оприлюднили імена осіб прямо чи опосередковано причетних до збиття літака рейсу МН17 над Донбасом. Служба безпеки України висуне підозри чотирьом імовірно причетним до катастрофи.

Розслідувачі Bellingcat назвали імена відповідальних за катастрофу МН17

Розслідувачі Bellingcat назвали імена відповідальних за катастрофу МН17

Група Bellingcat у середу, 19 червня, оприлюднила імена проросійських сепаратистів на Донбасі, котрі можуть бути прямо або опосередковано відповідальними за трагедію рейсу МН17.

Водночас розслідувачі Bellingcat не зазначають, хто конкретно віддав наказ випустити ракету або натиснути кнопку спускової установки ЗРК "Бук", пише "Інтерфакс-Україна".

У переліку Bellingcat російські бойовики Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Ігор Безлер. Також серед названих розслідувачами осіб - Валерій Стельмах, котрий до випуску ракети з зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Бук" інформував своє "командування" телефоном про наближення літака.

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Інший причетний до збиття літака - Олег Пулатов, заступник генерал-майора Сергія Дубинського. Згідно з даними Bellingcat, Дубинський і Пулатов у 2014 році відігравали важливу роль у транспортуванні ЗРК з Росії в Україну і назад.

СБУ висуне підозри ймовірним причетним до катастрофи

Тим часом Служба безпеки України оголосила, що оприлюднить на своєму офіційному сайті підозри чотирьом особам, причетним до катастрофи Boeing-777 малайзійських авіаліній у небі над Донбасом в 2014 році.

"На офіційному сайті Служби безпеки буде оприлюднено підозри чотирьом фігурантам, причетним до катастрофи 17 липня 2014 року", - повідомляється на сторінці СБУ в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, що 19 червня у Нідерландах відбудеться брифінг Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) з розслідування катастрофи літака Boeing рейсу MH17, де будуть оприлюднені нові дані розслідування.

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