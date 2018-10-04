 Bellingcat з′ясував особу ″Петрова″: військовий лікар Олександр Мішкін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2018

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Новини

Bellingcat з'ясував особу "Петрова": військовий лікар Олександр Мішкін

"Олександр Петров", якого підозрюють в отруєнні Сергія Скрипаля, насправді є військовим лікарем Олександром Мішкіним, повідомили у Bellingcat.

Російські розвідники Олександр Мішкін (ліворуч) та Анатолій Чепіга

Російські розвідники Олександр Мішкін (ліворуч) та Анатолій Чепіга

Група незалежних журналістів Bellingcat у понеділок, 8 жовтня, заявила, що "остаточно ідентифікувала" другого із підозрюваних у отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля. Чоловік, відомий як Олександр Петров, насправді є Олександром Євгеновичем Мішкіним, військовим лікарем і співробітником російської військової розвідки. "Процес ідентифікації включав низку відкритих джерел, свідчення знайомих (Мішкіна - Ред.), а також копії персональних посвідчень особи, включно зі сканованою копією паспорта", - йдеться у повідомленні на сайті організації.

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Підозрюваний в отруєнні Скрипалів Руслан Боширов, якого розслідувачі називають російським розвідником Анатолієм Чепігою, брав участь у вивезенні Януковича з України. Про це заявив hromadske.ua журналіст Сергій Канєв. (01.10.2018)

Володимир Путін вирішив знову прокоментувати "справу Скрипаля". Він назвав екс-розвідника "зрадником батьківщини" і "покидьком", а закиди на адресу Росії - "нісенітницею". (03.10.2018)

Bellingcat зазначає, що даних про Мішкіна менше, ніж про Анатолія Чепігу, якого було ідентифікувано раніше. Мішкін народився у Архангельській області 13 липня 1979 року. Закінчив військове медичне училище та пройшов підготовку для служби на флоті. Був завербований 2010 року, коли і переїхав до Москви і отримав фальшиві документи на ім'я "Олександр Петров". "У період між 2011-2018 роками Мішкін багато подорожував з новими документами. Bellingcat виявила кілька поїздок до України, а також до самопроголошеного Придністров'я. Остання подорож зафіксована у грудні 2013 року, під час подій Майдану", - йдеться на сайті Bellingcat. ;ільш детальне розслідування про Мішкіна у Bellingcat пообіцяли оприлюднити у вівторок, 9 жовтня.

Нагадаємо, раніше слідство в Великобританії заявило, що до отруєння Скрипаля і його доньки Юлії причетні громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов. При цьому Скотленд-Ярд і незалежна прокурорська служба Великобританії не виключили, що імена Боширова і Петрова - вигадані.

13 вересня на російському каналі RT показали інтерв'ю з чоловіками, які назвали себе Бошировим і Петровим. Вони заявили, що не мають жодного відношення до замаху і приїжджали в Солсбері як туристи.

Згодом журналісти-розслідувачі з видань Bellingcat і The Insider навели свої докази, за якими Руслан Боширов виявився офіцером російської військової розвідки Анатолієм Чепігою. Розслідувачі також повідомили, що 2014 року Чепіга отримав званням героя РФ.

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