Бетховенський фестиваль у Бонні є одним з найдавніших у Німеччині, історія якого починається ще в 1845 році.

Бетховенський фестиваль відбувається щороку у вересні в Бонні. Музичний фестиваль названо на честь німецького композитора Людвіга ван Бетховена, який 1770 року народився в Бонні. Упродовж місяця шанувальники класичної музики можуть відвідати понад 70 концертів міжнародних оркестрів, ансамблів та солістів з усього світу. Особливість фестивалю полягає в тому, що в ньому беруть участь як світові зірки, так і молоді таланти. Щоразу для фестивалю обирається якась нова тема. 2020 року це музичне свято присвячене 250-річчю з дня народження Людвіга ван Бетховена.