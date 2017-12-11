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Бетховенський фестиваль

Бетховенський фестиваль у Бонні є одним з найдавніших у Німеччині, історія якого починається ще в 1845 році.

Бетховенський фестиваль відбувається щороку у вересні в Бонні. Музичний фестиваль названо на честь німецького композитора Людвіга ван Бетховена, який 1770 року народився в Бонні. Упродовж місяця шанувальники класичної музики можуть відвідати понад 70 концертів міжнародних оркестрів, ансамблів та солістів з усього світу. Особливість фестивалю полягає в тому, що в ньому беруть участь як світові зірки, так і молоді таланти. Щоразу для фестивалю обирається якась нова тема. 2020 року це музичне свято присвячене 250-річчю з дня народження Людвіга ван Бетховена.

Продовження історії успіху: в українському молодіжному оркестрі - поповнення

Продовження історії успіху: в українському молодіжному оркестрі - поповнення 11.12.2017

У Львові відбулося прослуховування музикантів до додаткового складу Українського молодіжного оркестру, який прославився своїми виступами в Німеччині. Відбір викликав ажіотаж. На 30 місць претендували 200 музикантів.

Музика, що єднає: як українці з німцями готувалися до музичної прем’єри (21.09.2017) 21.09.2017

На Бетховенському фестивалі у Бонні вперше виступив об'єднаний українсько-німецький молодіжний оркестр. Як ця унікальна команда готувалася разом виконувати не лише твори Бетховена, а й прем’єру "Галицька фантазія" українського композитора . Репортаж DW про музику, яка єднає.

Молоді німецькі та українські музиканти вразили публіку на Бетховенфест (відео)

Молоді німецькі та українські музиканти вразили публіку на Бетховенфест (відео) 15.09.2017

На Бетховенському фестивалі у Бонні вперше перед вибагливою німецькою публікою виступив об'єднаний німецько-український молодіжний оркестр. DW зазирнула за лаштунки концерту та зібрала емоції до та після виступу.

За лаштунками концерту німецько-українського оркестру на Бетховенфест (15.08.2017) 15.09.2017

На Бетховенському фестивалі у Бонні вперше перед вибагливою німецькою публікою виступив об'єднаний німецько-український молодіжний оркестр. Репортаж DW.
Фоторепортаж: Як українські та німецькі молоді музиканти знайшли спільну мову

Фоторепортаж: Як українські та німецькі молоді музиканти знайшли спільну мову 15.09.2017

Молодіжний симфонічний оркестр України разом з музикантами Федерального молодіжного оркестру Німеччини виступили з концертом у Бонні. Як це було - у фотогалереї DW.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні 15.09.2017

Молодіжний симфонічний оркестр України разом з музикантами Федерального молодіжного оркестру Німеччини виступили з концертом у Бонні. Як це було - у фотогалереї DW.

“Галицька фантазія”: Українсько-німецький молодіжний оркестр виступив у Бонні (15.09.2017) 15.09.2017

На Бетховенському фестивалі класичної музики у Бонні вперше виступив Українсько-німецький молодіжний оркестр. Диригенткою стала Оксана Линів, яка очолює філармонічний оркестр міста Грац у Австрії.

Німецько-український молодіжний оркестр вперше на Бетховенському фестивалі (відео)

Німецько-український молодіжний оркестр вперше на Бетховенському фестивалі (відео) 14.09.2017

Німецько-український молодіжний симфонічний оркестр - родзинка Бетховенського фестивалю у Бонні. Часу на репетиції було обмаль, утім молоді музиканти подружилися. Репортаж DW з-за лаштунків.

Як українсько-німецький молодіжний оркестр підкорює Німеччину (14.09.2017) 14.09.2017

Німецько-український молодіжний симфонічний оркестр готується підкоряти Німеччину. За час, проведений разом, молоді музиканти стали справжніми друзями, і навіть дні народження святкують разом. Репортаж DW з-за лаштунків у Бонні.
Німецько-український молодіжний оркестр - родзинка Бетховенського фестивалю

Німецько-український молодіжний оркестр - родзинка Бетховенського фестивалю 13.09.2017

Молоді музичні таланти з України та Німеччини вже збирали аншлаги у найбільших концертних зала Києва та Львова. Як об’єднаний німецько-український симфонічній оркестр тепер підкорює німецьку публіку - у репортажі DW.
Богдан Сегін: Мій твір для Бетховенського фестивалю - це портрет Львова

Богдан Сегін: Мій твір для Бетховенського фестивалю - це портрет Львова 13.09.2017

Твір українського композитора "Галицька фантазія" виконають на Бетховенському фестивалі-2017. Богдан Сегін розповів DW, як на нього вплинули львівські музиканти та маловідомі твори Бетховена.
Оксана Линів: Музика зробить Україну сильною

Оксана Линів: Музика зробить Україну сильною 11.09.2017

Українська диригентка в інтерв'ю DW розповідає про унікальний Молодіжний оркестр України, який гратиме на Бетховенському фестивалі у Бонні разом з молодими німецькими музикантами.

Бетховенський фестиваль-2017: під знаком далекого кохання

Бетховенський фестиваль-2017: під знаком "далекого кохання" 08.09.2017

Цикл пісень і таємнича кохана привели до сплеску продуктивності Бетховена у пізній період його творчості. Саме цей період послужив основою для гасла "Далеке кохання", яке проходить через цьогорічний фестиваль у Бонні.

Диригентка Оксана Линів: Німці вчать, як грати Моцарта, а українці - Лятошинського (08.09.2017) 08.09.2017

8 вересня - відкриття Бетховенського фестивалю в Бонні. Учасниця з України - диригентка українсько-німецького молодіжного оркестру Оксана Линів - розповіла DW, як їй вдалося об’єднати музикантів з різними менталітетами. А також - чому цей оркестр важливий для України.
Бетховенський фестиваль-2017: музичні ключі до приватності

Бетховенський фестиваль-2017: музичні ключі до приватності 07.09.2017

Цього року лейтмотивом Бетховенського фестивалю є "далеке кохання". Директорка заходу Ніке Ваґнер вважає, що, відкриваючи ліричного Бетховена, глядачі замисляться над власними почуттями.

Німецько-український музичний проект Campus 2017: під знаком України

Німецько-український музичний проект Campus 2017: під знаком України 28.08.2017

Спільний проект DW та Бетховенського фестивалю Campus стартував концертами молодих музикантів у Львові та Києві. Попереду виступи в колишній і нинішній столиці Німеччині - Бонні та Берліні.
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