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Бетховенський фестиваль у Бонні є одним з найдавніших у Німеччині, історія якого починається ще в 1845 році.
Бетховенський фестиваль відбувається щороку у вересні в Бонні. Музичний фестиваль названо на честь німецького композитора Людвіга ван Бетховена, який 1770 року народився в Бонні. Упродовж місяця шанувальники класичної музики можуть відвідати понад 70 концертів міжнародних оркестрів, ансамблів та солістів з усього світу. Особливість фестивалю полягає в тому, що в ньому беруть участь як світові зірки, так і молоді таланти. Щоразу для фестивалю обирається якась нова тема. 2020 року це музичне свято присвячене 250-річчю з дня народження Людвіга ван Бетховена.
У Львові відбулося прослуховування музикантів до додаткового складу Українського молодіжного оркестру, який прославився своїми виступами в Німеччині. Відбір викликав ажіотаж. На 30 місць претендували 200 музикантів.
На Бетховенському фестивалі у Бонні вперше виступив об'єднаний українсько-німецький молодіжний оркестр. Як ця унікальна команда готувалася разом виконувати не лише твори Бетховена, а й прем’єру "Галицька фантазія" українського композитора . Репортаж DW про музику, яка єднає.
На Бетховенському фестивалі у Бонні вперше перед вибагливою німецькою публікою виступив об'єднаний німецько-український молодіжний оркестр. DW зазирнула за лаштунки концерту та зібрала емоції до та після виступу.
Німецько-український молодіжний симфонічний оркестр готується підкоряти Німеччину. За час, проведений разом, молоді музиканти стали справжніми друзями, і навіть дні народження святкують разом. Репортаж DW з-за лаштунків у Бонні.
Молоді музичні таланти з України та Німеччини вже збирали аншлаги у найбільших концертних зала Києва та Львова. Як об’єднаний німецько-український симфонічній оркестр тепер підкорює німецьку публіку - у репортажі DW.
8 вересня - відкриття Бетховенського фестивалю в Бонні. Учасниця з України - диригентка українсько-німецького молодіжного оркестру Оксана Линів - розповіла DW, як їй вдалося об’єднати музикантів з різними менталітетами. А також - чому цей оркестр важливий для України.