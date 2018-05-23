 BBC виплатить Порошенку компенсацію за поширення некоректної інформації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2019

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Новини

BBC виплатить Порошенку компенсацію за поширення некоректної інформації

Британська мовна корпорація BBC вибачилася перед президентом України Петром Порошенком за поширення некоректної інформації та погодилася виплатити компенсацію.

Головний офіс BBC в Лондоні

Головний офіс BBC в Лондоні

Британська мовна корпорація BBC у четвер, 28 березня, вибачилася перед президентом України Петром Порошенком за некоректну інформацію про те, що перша зустріч Порошенка і президента США Дональда Трампа начебто була організована за гроші. Корпорація також компенсує йому збитки та судові витрати.

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"У нашій новинній програмі News at Ten, а також у статті, опублікованій онлайн 23 травня 2018 року, ми неправильно стверджували, що президент України Петро Порошенко здійснив або дозволив здійснити незаконну оплату в розмірі 400 тисяч доларів особистому юристу Дональда Трампа Майклу Коену, щоб раніше узгоджена коротка зустріч між паном Порошенком і президентом Трампом була розширена в більш суттєві переговори", - повідомив юрист британської корпорації.

З огляду на те, що суд дійшов висновку, що це твердження було представлено некоректно, ВВС визнала, що це твердження було помилковим. Корпорація вибачилася перед Порошенком за заподіяну шкоду і погодилася компенсувати йому збитки і судові витрати.

Як повідомив спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, президент має намір пожертвувати компенсацію від  ВВС на благодійність.

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