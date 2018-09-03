 Bayer вклав 200 мільйонів доларів у новий завод в Україні | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.09.2018

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Економіка

Bayer вклав 200 мільйонів доларів у новий завод в Україні

Німецький агрохімічний концерн Bayer відкрив насіннєвий завод у Житомирській області. Сума інвестицій в нього склала 200 мільйонів доларів.

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Німецький фармацевтичний та агрохімічний велетень - концерн Bayer у середу, 5 вересня, відкрив насіннєвий завод у селі Почуйки Житомирській області. Він є найбільшим підприємством такого типу в Україні та одним із найбільших у Європі, йдеться у прес-релізі концерну. Сума інвестицій у завод становила 200 мільйонів доларів, спрямованих на розширення виробництва насіння кукурудзи.

Завод, до складу якого входитимуть дві сушарки для насіння та логістичний центр, розпочне роботу для забезпечення попиту на насіння кукурудзи в Україні у посівному сезоні 2019 року. Його потужності постачатимуть насіння 2,5 тисячам українських господарств.

DW.COM

Агрохімічний концерн Bayer остаточно завершив процедуру поглинання свого найбільшого дотеперішнього конкурента - американської компанії Monsanto. Вартість угоди склала 63 мільярди доларів. (07.06.2018)

Понад 40 мільярдів євро обороту і 110 тисяч працівників - це німецький концерн Bayer сьогодні. Нині компанія відзначає 150-річний ювілей. А почалося все з маленької фірми в складі трьох осіб. (01.08.2013)

"Bayer продовжить працювати з українськими аграріями, а також планує експортувати насіння кукурудзи до країн Євросоюзу", - заявив віце-президент з виробництва та постачання компанії Дірк Бакгауз (Dirk Backhaus). Новий завод забезпечить близько 85 постійних і 220 сезонних робочих місць для виробництва 750 тисяч посівних одиниць насіння кукурудзи щорічно.

Bayer, зі штаб-квартирою у західнонімецькому Леверкузені, працює в Україні з 1992 року. У червні Bayer остаточно завершив процедуру із поглинання американської компанії Monsanto. Після поглинання, яке коштувало Bayer загалом 63 мільярди доларів, німецька компанія стане найбільшим у світі виробником пестицидів та насіння. 

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